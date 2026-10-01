باحثة في العلاقات الدولية: واشنطن وطهران لا تريدان أن تكونا الطرف الأول في تقديم التنازلات

قالت جينجر تشابمان، الباحثة في العلاقات الدولية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم تقديم تنازلات لإيران «فضفاضة للغاية»، موضحة، أنه يحاول الظهور بمظهر الرجل الأقوى والمفاوض الأفضل، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وأضافت في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ كلا الطرفين، إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لا يرغبان في أن يكونا الطرف الأول الذي يقدم التنازلات، بسبب حسابات الجمهور الشعبي في كل دولة.

وأشارت تشابمان إلى أن ترامب يحاول الظهور بموقف قوي أمام الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي، التي لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، موضحة أنه يسعى إلى إظهار أن الحرب كانت تستحق المعاناة التي ترتبت عليها.

وتابعت، أن هذا الخطاب العلني لا يعكس بالضرورة ما يجري خلف الكواليس، مشيرة إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومفاوضي ترامب يجرون مباحثات غير مباشرة عبر قطر، معربة عن أملها في مشاركة مزيد من المفاوضين ذوي الخبرة في هذه الجهود.