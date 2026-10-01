قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد بين باكستان وأفغانستان
موسكو تشن أكبر هجوم ضد شبكات الكهرباء في أوكرانيا.. وتدمر جسرا رئيسيا في كييف
رقص خادش .. القبض على صانعة محتوى بالشيخ زايد | تفاصيل
الأعلى للإعلام: لائحة جديدة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء
أهم معارك حرب الاستنزاف.. ملاحم الجيش المصري التي مهدت لنصر أكتوبر
في مُداهمات أمنية.. مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة .. صور
ترامب: ننفق على حرب إيران أقل مما نكسبه من نفط فنزويلا في شهر
مديحة حمدي: حجابي بيعمل أزمة للمخرجين أثناء تصوير مشاهد معينة
رئيس الشيوخ يرفع الجلسة حتى 6 أكتوبر ويدعو الأعضاء لتسجيل رغبات اللجان
النائب العام يبحث سُبل التعاون مع نظيريه الإماراتي والسويسري خلال مؤتمر الأمم المتحدة
زمايلك مش هينسوك أبدا.. طلاب مدرسة إعدادية ينعون زميلهم في الطابور برسائل مؤثرة
الرئيس السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دليل شامل إليك كيف تختار الهاتف الذكي المناسب لاحتياجاتك وميزانيتك؟

شراء هاتف ذكي
شراء هاتف ذكي
لمياء الياسين

عند شراء هاتف ذكي جديد يواكب المواصفات العصرية، هناك معايير أساسية تضمن لك تجربة مستخدم ممتازة وتدوم لسنوات.

بأسلوب أكثر احترافية وتنظيماً، إليك أهم 6 مزايا لا غنى عنها بناءً على توصيات خبراء التقنية :

شاشة متطورة 

 ابحث عن شاشات من نوع AMOLED أو OLED التي توفر ألواناً مفعمة بالحياة وسواداً حقيقياً، مع ضرورة دعم معدل تحديث لا يقل عن 120Hz لضمان سلاسة تامة أثناء التصفح والألعاب.
أداء قوي 

معالج حديث

 اختر هاتفاً يعمل بمعالج من فئة رائدة أو متوسطة عليا (بمعمارية 4 نانومتر أو 5 نانومتر) لضمان سرعة معالجة البيانات، وتقليل استهلاك الطاقة، وتجنب ارتفاع حرارة الهاتف.
كاميرات ذكية 

لا تنخدع بعدد الميغابكسل فقط؛ ركز على وجود مثبت بصري (OIS) لمنع اهتزاز الصور، ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين التصوير الليلي واللقطات الفورية.

بطارية ضخمة 

 يجب ألا تقل سعة البطارية عن 5000 مللي أمبير لتكفيك يوماً كاملاً من الاستخدام المكثف، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 واط أو أعلى لتوفير الوقت.

مساحة تخزين مرنة 

احرص على أن تبدأ سعة التخزين الداخلية من 256 جيجابايت لاستيعاب التطبيقات والفيديوهات عالية الدقة، مع ذاكرة عشوائية (RAM) لا تقل عن 8 جيجابايت لضمان تعدد مهام سلس دون بطء.
يجب التأكد من دعم الهاتف لشبكات 5G لسرعات إنترنت مستقبلية، والتحقق من التزام الشركة المصنعة بتقديم تحديثات لنظام التشغيل والأمان لمدة لا تقل عن 3 إلى 4 سنوات لحماية بياناتك.

معالجة البيانات استهلاك الطاقة ارتفاع حرارة الهاتف الذكاء الاصطناعي سعة التخزين سرعات إنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

التسبيح

التسبيح الأعظم في الليل .. كلمتان تسقط بهما جميع ذنوبك

الطيار العماني المتهم بخطف طائرة فلاي دبي

صور الطيار العُماني المتهم بمهاجمة قائد «فلاي دبي».. تفاصيل 30 ثانية قلبت الرحلة إلى كارثة

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

ترشيحاتنا

عبير نعمة تودّع والدها بكلمات مؤثرة

عاجزة أمام قسوة اللحظة.. عبير نعمة تودع والدها بكلمات مؤثرة

الفنان الكويتي عبد الله الرويشد

عبد الله الرويشد يعود إلى جمهوره بألبوم 2026.. 5 أغنيات وتعاونات موسيقية وموعد الطرح

بناءً على رغبة الأسرة.. منع تصوير جنازة زوجة صادق الصباح في لبنان وتفاصيل مراسم العزاء

بناء على رغبة الأسرة.. منع تصوير جنازة زوجة صادق الصباح وتفاصيل مراسم العزاء

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

تطوير الأداء ودعم الأبطال.. البحوث الطبية للقوات المسلحة يستقبل وزير الرياضة

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد