قبل الشتاء.. طرق علاج جفاف البشرة واستعادة نعومتها بخطوات بسيطة

مع اقتراب فصل الشتاء، تعاني بعض النساء والرجال من جفاف البشرة وخشونتها، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، فضلا عن استخدام المياه الساخنة لفترات طويلة، ما قد يضعف الحاجز الواقي للجلد ويزيد فقدان الماء من البشرة.

وقد يظهر جفاف البشرة في صورة شد أو خشونة أو قشور وحكة، وفي الحالات الشديدة يمكن أن تحدث تشققات وتهيج بالجلد.

ما أسباب جفاف البشرة في الشتاء؟

هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى زيادة جفاف البشرة خلال الشتاء، أبرزها:

- برودة الجو وانخفاض نسبة الرطوبة.

- التعرض المستمر للهواء البارد.

- الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة.

- استخدام الصابون أو المنظفات القوية.

- الإفراط في غسل اليدين.

- عدم استخدام المرطب بانتظام.

- بعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما.

كيف يمكن علاج جفاف البشرة قبل الشتاء؟

1. استخدام المرطب بانتظام

يعد الترطيب من أهم الخطوات لمواجهة جفاف البشرة، ويفضل وضع المرطب بعد غسل الوجه أو الاستحمام مباشرة، بينما لا يزال الجلد رطبا قليلا، للمساعدة على الاحتفاظ بالماء داخل البشرة.

وتختلف تركيبة المرطب المناسبة حسب طبيعة البشرة، لكن المكونات المرطبة والمساعدة على تقوية حاجز الجلد، مثل السيراميدات والجلسرين وحمض الهيالورونيك، يمكن أن تكون مفيدة.

2. تجنب الماء الساخن

قد يكون الاستحمام بالماء الساخن مريحا في الشتاء، لكنه يمكن أن يزيد جفاف الجلد، لذلك يفضل استخدام الماء الفاتر وتجنب الاستحمام لفترات طويلة.

3. اختيار غسول لطيف

يفضل استخدام منظف لطيف لا يسبب جفاف البشرة أو يزيل الزيوت الطبيعية منها بشكل مفرط، خاصة إذا كانت البشرة جافة أو حساسة.

4. الاهتمام بالشفاه واليدين

تحتاج الشفاه واليدين إلى عناية خاصة خلال الشتاء، ويمكن استخدام مرطب للشفاه بانتظام وكريم لليدين عدة مرات خلال اليوم، خاصة بعد غسل اليدين.

5. تجنب الفرك القاسي

الإفراط في استخدام المقشرات أو فرك الجلد بعنف قد يزيد التهيج والجفاف، لذلك لا يفضل التعامل مع القشور عن طريق الفرك القوي.

6. الاهتمام بواقي الشمس

حتى خلال الشتاء، يمكن أن تتعرض البشرة للأشعة فوق البنفسجية، لذلك يفضل الاستمرار في استخدام واقي الشمس على المناطق المكشوفة خلال النهار.

هل شرب الماء يعالج جفاف البشرة؟

الحفاظ على الترطيب وتناول السوائل بصورة مناسبة مهم للصحة العامة، لكن جفاف البشرة لا يعالج بمجرد زيادة شرب الماء إذا كان سببه الأساسي ضعف حاجز الجلد أو الطقس البارد أو استخدام منتجات قاسية.

لذلك يكون الاهتمام بالترطيب الخارجي والعادات المناسبة للعناية بالبشرة جزءا أساسيا من التعامل مع الجفاف.

متى يحتاج جفاف البشرة إلى طبيب؟

إذا كان الجفاف شديدا أو مستمرا رغم استخدام المرطبات، أو صاحبه احمرار شديد أو حكة مستمرة أو تشققات أو نزيف، فمن الأفضل استشارة طبيب جلدية، خاصة أن بعض الأمراض الجلدية قد تظهر في صورة جفاف شديد وتحتاج إلى علاج مخصص.

نصائح سريعة لبشرة أكثر نعومة قبل الشتاء

ابدئي من الآن باستخدام مرطب مناسب بصورة منتظمة، قللي مدة الاستحمام بالماء الساخن، اختاري منتجات تنظيف لطيفة، واهتمي بترطيب اليدين والشفاه، مع تجنب الإفراط في التقشير.

مصدر طبي: American Academy of Dermatology .