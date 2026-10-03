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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عز: إدارة حياة اللاعبين خارج الملعب تحتاج إلى متخصصين

أحمد عز
أحمد عز
سارة عبد الله

تحدث المحلل الرياضي أحمد عز عن أهمية وجود إدارات متخصصة داخل الأندية لإدارة شؤون اللاعبين ومساعدتهم في تنظيم حياتهم خارج الملعب، مشيرًا إلى أن بعض الأندية الأوروبية توفر منظومة متكاملة لدعم اللاعبين وأسرهم.

وقال أحمد عز، خلال ظهوره في بودكاست «نجم الجماهير»: «محمد صلاح ومرموش وحمزة عبد الكريم عندهم مؤسسات بتدير أعمالهم، كام نادي في مصر عنده شركة تدير شؤون اللاعبين؟».

وأضاف: «وعندنا كم لاعب فشل لما فتح مشروعه الخاص زي الكافيه؟»، موضحًا أن إدارة اللاعبين خارج الملعب تحتاج إلى متخصصين، خاصة مع زيادة المسؤوليات والالتزامات التي تقع على عاتق لاعب كرة القدم.

وأشار المحلل الرياضي إلى تجربة نادي تشيلسي، موضحًا: «تشيلسي عنده شركة تابعة للنادي، مسؤوليتها إن اللاعب أولاده يدخلوا المدارس وحياته تكون مستقرة، وبتساعده في إدارة حياته الشخصية».

وأوضح أن منظومة إدارة اللاعبين لا تقتصر على الجوانب الأسرية والشخصية فقط، ولكن تمتد أيضًا إلى إدارة الأمور المالية، وتقديم النصائح للاعبين بشأن كيفية التعامل مع أموالهم واستثماراتهم.

واستشهد أحمد عز بتصريح سابق للإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بمعنى: «ينفع أدفع في لاعب 100 مليون يورو، وأسترخص 100 ألف يورو في حمايته؟».

وأكد أن الاستثمار في استقرار اللاعب وحمايته وإدارة شؤونه خارج الملعب يمكن أن يكون جزءًا من منظومة العمل الاحترافي داخل الأندية، بما يساعد اللاعب على التركيز بشكل أكبر على أدائه داخل المستطيل الأخضر.

الأندية الأوروبية المحلل الرياضي أحمد عز محمد صلاح

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