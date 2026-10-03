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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ماراثون الدراجات يتواصل على كورنيش النيل ببني سويف تحت شعار «لياقة المصريين»

شباب بني سويف
شباب بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصلت فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية على كورنيش النيل بمحافظة بني سويف، أمس، تحت إشراف هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة ضمن تنفيذ المشروع القومي للياقة البدنية «تنشيط الرياضة بالشوارع والميادين»، وتحت شعار «لياقة المصريين»، وسط مشاركة واسعة وتفاعل من مختلف الفئات العمرية، في إطار جهود نشر ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها نمط حياة يوميًا للمواطنين. حيث نظمت الفعاليات مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع منطقة دراجات بني سويف، تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للرياضة المجتمعية، لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني ودوره في دعم الصحة العامة.

 وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تضع تفعيل المبادرات القومية التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن ماراثون الدراجات أصبح فعالية أسبوعية تجمع أبناء المحافظة في أجواء رياضية وحماسية، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وبناء جيل يتمتع باللياقة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان. فيما أوضح د أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة، أن المبادرة تشهد إقبالًا متزايدًا من الجنسين، مثمنًا التعاون مع منطقة دراجات بني سويف، برئاسة د. محمد عبد المنعم، ونائب المنطقة هاني فتحي، د. نورهان السيسي، والمدير التنفيذي للمنطقة غادة شحاته، في تنظيم الفعاليات واستمرار تنفيذها بصورة منتظمة. وأشاد أ. عبد الله سيف، مدير إدارة التنمية الرياضية، بجهود فريق العمل والتنسيق المستمر بين الأخصائيين والمدربين، مشيرًا إلى دور الكوادر المشاركة في تنفيذ الماراثون، ومن بينهم رحاب جمعة، منسق المشروع، وسيد أحمد جابر، مدرب، وضياء محمد نجيب، مدرب، والدكتور حسن زكريا، معاون الرياضة. وجرت فعاليات الماراثون تحت متابعة الدكتور محمود عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور سامح منصور، مدير الإدارة العامة للرياضة المجتمعية، واختتمت بمشاركة قيادات منطقة الدراجات وأعضاء مجلس إدارتها، وسط إشادة من المشاركين بحسن التنظيم، وتحول كورنيش النيل إلى ساحة رياضية مفتوحة تشجع على ممارسة النشاط البدني وتدعم استمرار الفعاليات الرياضية المجتمعية بالمحافظة.

بني سويف شباب بني سويف ورياضة

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