الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي تضع خريطة طريق لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي

أكد مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» عكست رؤية مصرية واضحة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، وربط الإمكانات الهائلة التي تمتلكها القارة بفرص استثمارية ومشروعات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وقال علام إن الرؤية التي طرحها الرئيس تقوم على أن تحقيق التنمية الاقتصادية في أفريقيا لا ينفصل عن ترسيخ الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات وطنية قوية، موضحا أن تهيئة بيئة مستقرة للأعمال والاستثمار تمثل عاملا أساسيا في قدرة الدول الأفريقية على استغلال مواردها الطبيعية والبشرية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

وأضاف الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الأفريقي، وفتح قنوات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، خاصة في ظل ما تمتلكه القارة من أسواق واعدة وموارد متنوعة وإمكانات كبيرة للنمو.

وأشار علام إلى أن تعزيز التجارة البينية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن يساهما في بناء سوق أفريقية أكثر تكاملا، وخلق فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتفاقيات والتفاهمات إلى مشروعات مشتركة وشبكات إنتاج وتجارة واستثمار تحقق عائدا مباشرا على شعوب القارة.

وأوضح أن التأكيد على أهمية القطاع الخاص يعكس طبيعة الاقتصاد العالمي الجديد، الذي أصبحت فيه الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية ضرورة لتنفيذ المشروعات الكبرى، ودعم الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

ولفت علام إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة المنتدى يحمل رسالة مهمة، باعتبارها نموذجا للتنمية العمرانية والاستثمار في البنية الأساسية، مشيرا إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات في مصر تعزز التواصل بين المستثمرين وصناع القرار والكيانات الاقتصادية، وتدعم جهود فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية والأفريقية.

وأكد أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية لمستقبل القارة، وأن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة لتحويل الكتلة الشبابية الكبيرة في أفريقيا إلى قوة إنتاجية تقود التنمية وتدعم قدرة القارة على المنافسة عالميا.

وشدد مسعود علام على أن أفريقيا تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للقيام بدور أكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي، وأن التحدي الحقيقي يتمثل في توظيف هذه الإمكانات من خلال رؤية مشتركة ومشروعات متكاملة، مؤكدا أن مصر تواصل دعمها لمسار التكامل الأفريقي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة، بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم بناء مستقبل أكثر استقرارا ونموا.