قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة
تحذير روسي عاجل للدبلوماسيين والأجانب.. غادروا كييف
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار إريتريا
الرئيس السيسي يشارك في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام.. غدا
كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً بعد مطالبة سيول بالاعتذار
الزمالك يخوض مباراة زد في كأس عاصمة مصر بالبدلاء والناشئين
سفير مصر في سويسرا يدعم منتخب الناشئين قبل مواجهة كندا
المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن
سكن لكل المصريين 9.. شروط تحويل الإيجار إلى التمليك والدعم
رامي صبري يكشف سبب حذف بوست مشاركته فى مهرجان الموسيقى العربية
مواعيد مباريات اليوم.. صدامات قوية في كأس الخليج ودوري الأمم الأوروبية
التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة والتطبيق بالمدارس والمصالح الحكومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي تضع خريطة طريق لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي

مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح
مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح
معتز الخصوصي

أكد مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» عكست رؤية مصرية واضحة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، وربط الإمكانات الهائلة التي تمتلكها القارة بفرص استثمارية ومشروعات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وقال علام إن الرؤية التي طرحها الرئيس تقوم على أن تحقيق التنمية الاقتصادية في أفريقيا لا ينفصل عن ترسيخ الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات وطنية قوية، موضحا أن تهيئة بيئة مستقرة للأعمال والاستثمار تمثل عاملا أساسيا في قدرة الدول الأفريقية على استغلال مواردها الطبيعية والبشرية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

وأضاف الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الأفريقي، وفتح قنوات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، خاصة في ظل ما تمتلكه القارة من أسواق واعدة وموارد متنوعة وإمكانات كبيرة للنمو.

وأشار علام إلى أن تعزيز التجارة البينية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن يساهما في بناء سوق أفريقية أكثر تكاملا، وخلق فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الاتفاقيات والتفاهمات إلى مشروعات مشتركة وشبكات إنتاج وتجارة واستثمار تحقق عائدا مباشرا على شعوب القارة.

وأوضح أن التأكيد على أهمية القطاع الخاص يعكس طبيعة الاقتصاد العالمي الجديد، الذي أصبحت فيه الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية ضرورة لتنفيذ المشروعات الكبرى، ودعم الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

ولفت علام إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة المنتدى يحمل رسالة مهمة، باعتبارها نموذجا للتنمية العمرانية والاستثمار في البنية الأساسية، مشيرا إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات في مصر تعزز التواصل بين المستثمرين وصناع القرار والكيانات الاقتصادية، وتدعم جهود فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية والأفريقية.

وأكد أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية لمستقبل القارة، وأن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة لتحويل الكتلة الشبابية الكبيرة في أفريقيا إلى قوة إنتاجية تقود التنمية وتدعم قدرة القارة على المنافسة عالميا.

وشدد مسعود علام على أن أفريقيا تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للقيام بدور أكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي، وأن التحدي الحقيقي يتمثل في توظيف هذه الإمكانات من خلال رؤية مشتركة ومشروعات متكاملة، مؤكدا أن مصر تواصل دعمها لمسار التكامل الأفريقي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة، بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم بناء مستقبل أكثر استقرارا ونموا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» دول القارة الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

هاني

أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

ترامب

ناقش الحرب بـ 3 دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

الاهلي

أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

ترشيحاتنا

محمد إمام يستعد لفيلم الأساتذة

محمد إمام وأحمد خالد موسى يكرران تعاونهما في «الأساتذة» بعد «شمس الزناتي»

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

الليلة.. افتتاح الدورة السادسة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بحضور نجوم الفن

ندى دندش

تفاصيل وفاة فنانة لبنانية بعد تعرضها لحادث سير

بالصور

لوك يخطف الأنظار.. شاهد هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة بالأسود والأبيض

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل يسبب الجلوتين أمراض المناعة الذاتية؟.. دراسة تكشف علاقته بالقولون العصبي

ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟
ما هو الجلوتين؟ ومتى يصبح تجنبه ضروريًا؟

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

فيديو

المشير طنطاوي

المشير طنطاوي.. قائد خاض الحروب وحمل مسؤولية الوطن

المشير محمد علي فهمي

محمد علي فهمي.. مؤسس الدفاع الجوي وقائد معركة السماء في أكتوبر

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد