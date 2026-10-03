مصرع سيدة وإجلاء 90 شخصا جراء سيول مفاجئة في إسبانيا

لقيت سيدة تبلغ من العمر 102 عام مصرعها ، فيما جرى إنقاذ نحو 90 شخصا، إثر اجتياح سيول مفاجئة بلدة مادريجراس في مقاطعة ألباسيتي الإسبانية.

وقالت حكومة إقليم كاستيا لا مانتشا، في بيان، إن البلدة سجلت هطول 142 لترا من الأمطار لكل متر مربع، ما استدعى تنفيذ عملية طوارئ واسعة، مشيرة إلى أن المياه وصلت إلى ارتفاع متر داخل منزل الضحية، فيما نفذت خدمات الطوارئ نحو 90 عملية إنقاذ، معظمها لأشخاص داخل منازل تضررت جراء تراكم المياه.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن تضامنه مع ذوي الضحية والسكان المتضررين، فيما يتواجد رئيس إقليم كاستيا لا مانتشا إميليانو جارسيا-بيج في مادريجراس، حيث تعمل قوات الحرس المدني على إزالة آثار السيول.

وتوقعت السلطات استمرار حالة الطقس غير المستقرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية في مناطق واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية، قد تكون مصحوبة بتساقط حبات البَرَد، فيما صدر تحذير أحمر من أمطار غزيرة جدا على ساحل تاراجونا.