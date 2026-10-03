محافظ الغربية يتابع استعدادات المحافظة لأعياد أكتوبر والعيد القومي ومولد السيد البدوي

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا مع المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام، لمتابعة استعدادات المحافظة لاحتفالات أعياد أكتوبر، والعيد القومي الـ228 للمحافظة، ومولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، والتأكد من جاهزية الأجهزة التنفيذية وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وناقش الاجتماع موقف عدد من الملفات المهمة، من بينها التصالح والموجة 30 لإزالة التعديات، والنظافة والتجميل ورفع الإشغالات، والطرق والإنارة، والصحة والرقابة على الأسواق، إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين، حيث وجه المحافظ بتكثيف المرور الميداني وسرعة التعامل مع أي ملاحظات، ومواصلة العمل على تحسين الخدمات المقدمة لأهالينا.