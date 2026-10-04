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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير البنجر قبل التمرين ؟

البنجر
البنجر
نهى هجرس

يُمكن أن يُساهم شرب عصير البنجر قبل التمرين في تحسين القدرة على التحمل وتعافي العضلات ، وذلك بفضل محتواه العالي من النترات التي تُعزز تدفق الدم، تُشير الأبحاث الحديثة إلى أن عصير البنجر قد يُحسّن وظائف القلب والأوعية الدموية والقدرة على التحمل، مما يجعله مشروبًا مناسبًا قبل الجري أو رفع الأثقال

فوائد تناول البنجر قبل التمرين 

- قد يتحسن أداؤك الرياضي

يحتوي عصير البنجر على نترات غير عضوية، يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك في الأمعاء، فإن هذا المركب يُحسّن تدفق الدم، ويعزز تبادل الغازات، ويقوي انقباضات العضلات.

أظهرت دراسة صغيرة أن عصير البنجر قد يُحسّن القدرة على التحمل وقوة الجزء السفلي من الجسم لدى متسلقي الجبال في هذه الدراسة، تناول 27 متسلقًا متمرسًا 70 ملليلترًا من عصير البنجر، أو الماء، أو دواءً وهميًا،

وبعد ساعتين ونصف، تسلقوا جبلًا، وأجروا اختبارات اللياقة البدنية، ثم نزلوا، وقد شهدت المجموعة التي تناولت عصير البنجر تحسنًا طفيفًا في تعافي العضلات مقارنةً بالمجموعتين الأخريين.

وجدت دراسة أخرى أن الرياضيات اللاتي يمارسن رياضات التحمل واللاتي تناولن 50 ملليلترًا من عصير البنجر قبل 150 دقيقة من التمرين شهدن زيادة بنسبة 5% تقريبًا في الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (VO2 max)، وهو مقياس للقدرة الهوائية.

- قد تحصل على أفضل الفوائد بشرب عصير البنجر قبل ٩٠ دقيقة من التمرين

تشير دراسات صغيرة إلى أن عصير الشمندر قد يفيد الرياضيين في مختلف الرياضات، بما في ذلك الكرة الطائرة والجري والملاكمة ورفع الأثقال. 

"قد يختلف هذا من شخص لآخر، سواء تم تناوله على معدة ممتلئة أو فارغة. بشكل عام، من الأفضل تناول البنجر  قبل حوالي 60 إلى 90 دقيقة من الحدث أو التمرين لأن النترات ستصل إلى ذروتها في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد تناول البنجر.

المصدر verywellhealth 

البنجر فوائد البنجر فوائد تناول البنجر قبل التمرين العضلات

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