شوبير يحذر من أزمات المنتخب ويطالب بتدخل عاجل من هاني أبو ريدة

حذر الإعلامي أحمد شوبير من استمرار الأزمات المحيطة بالمنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، بسرعة التدخل لوضع حد لهذه الأزمات وتحديد الأدوار والصلاحيات داخل المنتخب بشكل واضح.

وقال شوبير إن ما يحدث حول المنتخب «ينذر بالخطر الشديد جدًا»، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تحرك سريع من جانب رئيس اتحاد الكرة، مضيفًا: «شايف إنه لازم ولابد من تحرك وتدخل سريع من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لوضع النقاط فوق الحروف، وكل واحد يكون عارف دوره وصلاحياته، كلام واضح وصريح جدًا».

وتطرق شوبير إلى مباراة المنتخب أمام جنوب أفريقيا، موضحًا أنها مواجهة ودية في النهاية، لكنها تمثل فرصة مهمة لتحقيق الاستفادة الفنية واختبار عدد من اللاعبين، قائلًا: «أنا مطالب بالفوز أو على الأقل بالأداء الجيد أو على الأقل الاستفادة من التجربة بأننا أحكم على كتير من اللاعبين، النتيجة بتاعت ربنا، لكن الأداء نحاول نشتغل على قد ما نقدر».

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنهاء حالة الأزمات المتكررة التي تسبق مباريات المنتخب، قائلًا: «مش هينفع نستمر كده، قبل كل مباراة للمنتخب تحصل مشكلة بالشكل ده، كل ما الدنيا تهدى تولع تاني!»



موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة مصر وجنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الجهاز الفني للفراعنة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المباراة وتجربة طرق لعب جديدة.

القناة الناقلة

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا بث مباشر، عن طريق شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد على قناة on sports 1 hd، على أن يسبق اللقاء استديو تحليلي يضم النجوم القدامي للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة سواء تشكيل منتخب مصر أو مشوار الفراعنة فى تصفيات كاس الأمم الافريقية 2027.



