خبير : أفريقيا تعيد صياغة دورها العالمي وتؤسس لمعادلة السلام والتنمية

قالت الدكتور نجلاء مرعي، أستاذ العلوم السياسية وخبيرة الشئون الإفريقية، أن القارة الأفريقية تمر بمرحلة تحول تاريخي وإستراتيجي، حيث نجحت في الخروج من أسر التبعية السياسية والاقتصادية لتتحول إلى طرف أصيل وفاعل في صياغة قراراتها ورسم ملامح مستقبلها على الساحة الدولية.

وأضافت د. نجلاء، خلال حوارها في برنامج "من ماسبيرو" أن السنوات الأخيرة شهدت نضجاً كبيراً في الوعي السياسي والترابط الإقليمي داخل القارة، مما مكن الدول الإفريقية من استثمار مواردها والتعامل مع الشركاء الدوليين بأسلوب يتسم بالتكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة.

وشددت خبيرة الشئون الإفريقية على أن الترابط الوثيق بين "مفهوم السلام والتنمية" يشكل المعادلة الجوهرية لاستقرار القارة؛ فلا يمكن تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة بدون إقرار الاستقرار والأمن في مختلف الأقاليم الإفريقية، داعية إلى مواصلة تعزيز الفرص الواعدة وتجاوز التحديات لضمان مستقبل أفضل لشعوب القارة.