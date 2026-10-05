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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بثينة أبو زيد: حماية حقوق العمال وحل أزمة العمالة المؤقتة على رأس أولوياتي

بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العامكلة بمجلس النواب
بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العامكلة بمجلس النواب
أميرة خلف

أعلنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب عن انضمامها مرة أخرى للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الحالي.

و أشارت “ أبو زيد” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” إلى أن المرحلة المقبلة تمثل محطة دقيقة في مسيرة الدولة المصرية، وتتطلب تكاتفًا وطنيًا حقيقيًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،

و أوضحت عضو قوى عاملة البرلمان أن ملف الحد الأدنى للأجور  وحماية حقوق العمال قانون 73 لسنة 2021 وملف الفصل وإنهاء الخدمة وحقوق العاملين على رأس أولوياتها ، إلى جانب الاهتمام بملف العمالة المؤقتة وتثبيت أوضاعهم وحمايتهم.

 تحسين أوضاع أصحاب المعاشات

كما أشارت “ أبو زيد” إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان حقوق المؤمن عليهم، و التفتيش على المنشآت وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب التدريب والتأهيل المهني وتشغيل الشباب، والحفاظ على حقوق العمال في التنظيم النقابي. 

بثينة أبو زيد مجلس النواب لجنة القوى العاملة ملف الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور

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