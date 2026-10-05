اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لغسله 60 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

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اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بغسل نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.