برلمانية: تمكين الشركات المصرية من التوسع يدعم الصناعة وزيادة الصادرات

ثمنت النائبة بثينة ابو زيد، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن تعزيز الشراكة بين الشركات ومؤسسات التمويل لدعم قدرات التصدير.

وأوضحت" أبو زيد" في تصريحات خاصة أن دعم الشركات المصدرة يجب أن يحمل تيسير في الإجراءات، إلى جانب مساندة الشركات في خطط التوسع ودخول أسواق جديدة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على زيادة الصادرات وتحقيق عوائد أكبر من النقد الأجنبي.

خلق فرص عمل جديدة

وأكدت عضو النواب أن تعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية يمثل خطوة مهمة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة والإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، مشددة على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات .

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «Afreximbank»، وشيرو أكوينو، رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، سبل تعزيز أدوات التمويل وضمان الصادرات، ودعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات منتدى العلمين أفريقيا GO63 وبحضور قيادات الهيئة العامة للاستثمار والصندوق السيادي وهيئة تنمية الصادرات.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية تحديد احتياجات الشركات المصرية والتحديات التي تواجهها، وتشبيكها مع المؤسسات التمويلية، بما يتيح حلولًا أكثر ارتباطًا باحتياجاتها ويدعم نموها وتوسعها خارجيا.