أعراض مبكرة تؤكد تلف الكلي.. تعرف عليها

يعاني البعض من الآلم بسبب الكلي قد لا تظهر أعراض تلف الكلى في المراحل المبكرة، لذلك ينصح بإجراء الفحوصات الدورية، خاصةً لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم. ومن أبرز الأعراض المحتملة:

- تورم القدمين والكاحلين أو حول العينين بسبب احتباس السوائل.



- تغير كمية البول أو عدد مرات التبول.



- ظهور رغوة زائدة في البول، أو وجود دم أو تغير في لونه.



- ألم في أسفل الظهر أو منطقة الخاصرة.



- الشعور بالتعب والإرهاق المستمر والضعف العام.



- فقدان الشهية أو الغثيان والقيء.



- جفاف الجلد والحكة المستمرة.



- تشنجات العضلات أو تنميل الأطراف.



- ضيق التنفس، خاصةً عند تراكم السوائل في الجسم.



- ارتفاع ضغط الدم أو صعوبة السيطرة عليه.

- صعوبة التركيز أو اضطراب النوم في الحالات المتقدمة.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

يجب مراجعة الطبيب عند ملاحظة تورم مستمر، أو تغير واضح في البول، أو وجود دم فيه، أو انخفاض شديد في كمية البول، أو ضيق التنفس، أو ألم شديد في الخاصرة. وقد يطلب الطبيب تحاليل الدم والبول، وقياس وظائف الكلى، وإجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية عند الحاجة.

لا تعني هذه الأعراض بالضرورة وجود تلف في الكلى، فقد تنتج عن أسباب أخرى، لذلك لا ينبغي الاعتماد على الأعراض وحدها أو تناول الأدوية دون استشارة الطبيب.

المصدر مايو كلينك