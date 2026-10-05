قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثالث| أسعار الذهب في مصر تستقر عند هذا المستوى.. وعيار 21 مفاجأة
تفاصيل وشروط قروض "الأوقاف" للعاملين بالوزارة وموظفي الحكومة
رسميًا.. أيوب بوعدي ضمن قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2026
إيطاليا تواجه تركيا في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقناة الناقلة
صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 .. الموعد وخطوات الاستعلام
القوات المسلحة اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا بمحافظة تعز
سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي
نجاح طبي جديد بمستشفى العاصمة الجديدة.. إعادة زراعة طرف علوي مبـ.تور بالكامل
القوات اليمنية تسيطر على مدينة المخا غرب تعز
القومية للأنفاق تكشف حقيقة وجود أعطال أو تسريب غاز في الخط الثاني للمترو
وكيل كيروش يكشف عن مفاوضات مع منتخب البحرين.. وموقفه من تدريب الوداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مجلس الدولة: المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والاستفادة المثلى من الوسائل التكنولوجية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، يرافقه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مقر محكمة مجلس الدولة فرع القليوبية بمدينة بنها، لمتابعة انتظام سير العمل والجلسات، والوقوف على مستوى الانضباط الإداري والقضائي، والاطمئنان على تقديم الخدمات للمتقاضين والجمهور بكفاءة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالمحاكم مع انطلاق العام القضائي الجديد.

جاءت الجولة بحضور المستشار ناصر عبدالقادر، أمين عام مجلس الدولة، والمستشار محمد أحمد نصر، رئيس فرع مجلس الدولة بالقليوبية، والمستشار مدحت لاشين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المركز الإعلامي، وسامي صلاح أبو رجب، مدير فرع مجلس الدولة بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة، هنأ محافظ القليوبية أسرة مجلس الدولة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، مشيدًا بالدور الوطني والتاريخي الذي يؤديه القضاء الإداري في صون الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمؤسسات والجهات القضائية، بما يسهم في تيسير أداء رسالتها وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والمتقاضين.

وعقد رئيس مجلس الدولة لقاءً موسعًا مع رؤساء وأعضاء الدوائر القضائية بالمحكمة، أعرب خلاله عن تقديره للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

وأكد أهمية مواصلة العمل الجاد بروح الفريق الواحد، وبذل أقصى الجهود لسرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام المحاكم.

وشدد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب على أن تحقيق العدالة الإدارية الناجزة يمثل هدفًا أساسيًا يسعى مجلس الدولة إلى ترسيخه، بما يضمن صون حقوق المتقاضين، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والاستفادة المثلى من الوسائل التكنولوجية ومنظومة التحول الرقمي، بما يسهم في تقليل مدد التقاضي وتيسير الإجراءات على المواطنين، مشددًا في الوقت ذاته على أن سرعة الإنجاز لا تعني بأي حال من الأحوال الإخلال بدقة الأحكام أو المساس بضمانات العدالة الكاملة لجميع أطراف التقاضي.

وشملت الجولة تفقد وحدة الوثائق المؤمنة والإيداع الإلكتروني، حيث اطلع رئيس مجلس الدولة على منظومة العمل الرقمية وآليات أرشفة القضايا وحفظها إلكترونيًا، مؤكدًا أهمية التوسع في تطبيق التحول الرقمي داخل منظومة التقاضي، لما يوفره من سرعة في إنجاز الإجراءات، وتيسير الحصول على المستندات الرسمية، مع توفير أعلى درجات الأمان والحماية للوثائق القضائية.

كما تفقد رئيس مجلس الدولة ومحافظ القليوبية مكتب البريد الملحق بالمقر، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتيسير المعاملات البريدية والإدارية للمتقاضين والمترددين على المحكمة، مع التأكيد على ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين والعمل على سرعة إنجاز معاملاتهم.

واختتمت الجولة بالمرور على مكاتب خدمة المواطنين، وجداول القيد، والدوائر المختلفة، والإدارة المساعدة، للوقوف على انتظام العمل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمترددين على مقر المحكمة.

القليوبية محافظ القليوبية بنها مجلس الدولة جولة تفقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

بالصور

وصفة طبيعية لتفتيح وتنعيم الإبطين في 7 أيام.. خبيرة تجميل تكشف السر

تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد