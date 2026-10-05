رئيس مجلس الدولة: المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والاستفادة المثلى من الوسائل التكنولوجية

تفقد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، يرافقه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مقر محكمة مجلس الدولة فرع القليوبية بمدينة بنها، لمتابعة انتظام سير العمل والجلسات، والوقوف على مستوى الانضباط الإداري والقضائي، والاطمئنان على تقديم الخدمات للمتقاضين والجمهور بكفاءة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالمحاكم مع انطلاق العام القضائي الجديد.

جاءت الجولة بحضور المستشار ناصر عبدالقادر، أمين عام مجلس الدولة، والمستشار محمد أحمد نصر، رئيس فرع مجلس الدولة بالقليوبية، والمستشار مدحت لاشين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المركز الإعلامي، وسامي صلاح أبو رجب، مدير فرع مجلس الدولة بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة، هنأ محافظ القليوبية أسرة مجلس الدولة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، مشيدًا بالدور الوطني والتاريخي الذي يؤديه القضاء الإداري في صون الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمؤسسات والجهات القضائية، بما يسهم في تيسير أداء رسالتها وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والمتقاضين.

وعقد رئيس مجلس الدولة لقاءً موسعًا مع رؤساء وأعضاء الدوائر القضائية بالمحكمة، أعرب خلاله عن تقديره للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

وأكد أهمية مواصلة العمل الجاد بروح الفريق الواحد، وبذل أقصى الجهود لسرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام المحاكم.

وشدد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب على أن تحقيق العدالة الإدارية الناجزة يمثل هدفًا أساسيًا يسعى مجلس الدولة إلى ترسيخه، بما يضمن صون حقوق المتقاضين، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والاستفادة المثلى من الوسائل التكنولوجية ومنظومة التحول الرقمي، بما يسهم في تقليل مدد التقاضي وتيسير الإجراءات على المواطنين، مشددًا في الوقت ذاته على أن سرعة الإنجاز لا تعني بأي حال من الأحوال الإخلال بدقة الأحكام أو المساس بضمانات العدالة الكاملة لجميع أطراف التقاضي.

وشملت الجولة تفقد وحدة الوثائق المؤمنة والإيداع الإلكتروني، حيث اطلع رئيس مجلس الدولة على منظومة العمل الرقمية وآليات أرشفة القضايا وحفظها إلكترونيًا، مؤكدًا أهمية التوسع في تطبيق التحول الرقمي داخل منظومة التقاضي، لما يوفره من سرعة في إنجاز الإجراءات، وتيسير الحصول على المستندات الرسمية، مع توفير أعلى درجات الأمان والحماية للوثائق القضائية.

كما تفقد رئيس مجلس الدولة ومحافظ القليوبية مكتب البريد الملحق بالمقر، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتيسير المعاملات البريدية والإدارية للمتقاضين والمترددين على المحكمة، مع التأكيد على ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين والعمل على سرعة إنجاز معاملاتهم.

واختتمت الجولة بالمرور على مكاتب خدمة المواطنين، وجداول القيد، والدوائر المختلفة، والإدارة المساعدة، للوقوف على انتظام العمل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمترددين على مقر المحكمة.