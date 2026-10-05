بلاش تشتيت.. الدماطي: الأهلي عمره ما يقف على لاعب ومصلحة النادي أهم

حذر محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، من محاولات تشتيت جماهير القلعة الحمراء قبل مواجهة الزمالك المرتقبة، مؤكدًا أن مصلحة النادي يجب أن تظل فوق أي لاعب أو انتماء جماهيري.

وكتب الدماطي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اتكلمت من أسبوع واحد عن فكرة الدعم الجماهيري، وإن مش المفروض الجمهور مهما كان درجة حبه أو كرهه للاعب إنه يطغى على مصلحة النادي ولو بـ1%».

الدماطي ينتقد تداول أخبار توقيع لاعب للمنافس قبل القمة

وأضاف: «السؤال بقى هل منطقي وطبيعي إن لاعب داخل تشكيلتك في مباراة قمة بعد أقل من أسبوع يتم تداول خبر توقيعه لنادي منافس، بغض النظر عن مستوى اللاعب أو شعبيته، ويبقى مثار حوار أصلًا في توقيت زي ده والناس تشير وتتريق وتعمل كوميكس؟».

وتابع عضو مجلس إدارة الأهلي: «اللاعب يجدد أو ميجددش دي قصة تانية، الأهلي عمره ما يقف عليها، لكن لسه محدش واخد باله إن في ناس مصممة تُجر جمهور الأهلي لمنطقة مش بتاعتهم».

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي امتدت لمدة 24 يومًا، من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما.

كانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة القمة، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.