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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تأثيره من أول كوب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي؟

الشاي
الشاي
ريهام قدري

يعد الشاي من أكثر المشروبات انتشارًا، وتناول كوب منه لا يؤثر فقط في الإحساس بالانتعاش، بل يسبب مجموعة من التغيرات في الجسم نتيجة احتوائه على الكافيين ومركبات نباتية مثل البوليفينولات.

1. زيادة اليقظة والتركيز


الكافيين الموجود في الشاي يساعد على تقليل الشعور بالنعاس وزيادة اليقظة، وقد يحسن الانتباه والتركيز لفترة من الوقت.

2. تنشيط الجهاز العصبي

 


يمكن أن يسبب الكافيين تحفيزًا للجهاز العصبي، لذلك قد يشعر بعض الأشخاص بالنشاط بعد تناول الشاي، بينما قد يعاني الأشخاص الأكثر حساسية للكافيين من التوتر أو سرعة ضربات القلب.

3. تأثير على النوم
تناول الشاي المحتوي على الكافيين، خصوصًا في المساء أو قبل النوم بفترة قصيرة، قد يجعل النوم أكثر صعوبة لدى بعض الأشخاص.

4. تأثير على المعدة والهضم
قد يزيد الكافيين من حركة الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، بينما يمكن أن يسبب الشاي لدى آخرين شعورًا بالحموضة أو اضطراب المعدة، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

5. تأثير على امتصاص الحديد
تناول الشاي مع الوجبات أو بعدها مباشرة قد يقلل امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في الأطعمة النباتية، لذلك يُفضل للأشخاص المعرضين لنقص الحديد ترك فترة بين تناول الوجبة والشاي.

6. يحتوي على مركبات نباتية مفيدة
الشاي، وخاصة الشاي الأخضر والأسود، يحتوي على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة، لكن فوائده لا تعني أنه علاج أو وقاية مضمونة من الأمراض.

7. قد يزيد التبول قليلًا
الكافيين له تأثير مدر للبول بدرجة بسيطة، لكن تناول الشاي باعتدال يظل جزءًا من إجمالي السوائل التي يحصل عليها الجسم.

هل الشاي مفيد أم ضار؟


بالنسبة لمعظم البالغين، يمكن أن يكون الشاي جزءًا من نظام غذائي متوازن عند تناوله باعتدال. ويجب الانتباه إلى كمية الكافيين الكلية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو حساسية الكافيين أو بعض المشكلات الصحية.

إذا كنتِ تشربين الشاي بعد الأكل مباشرة بشكل يومي، فالأفضل إبعاده عن الوجبة، خصوصًا إذا كان لديكِ نقص في الحديد أو أنيميا.

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