تقديم خدمات الرعاية المتكاملة لكبار السن بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تقديم رعاية صحية متكاملة لكبار السن ICOPE تشمل، التقييم المعرفي، التقييم النفسي، التقييم الحركي، التقييم التغذوي، تقييم السمع، تقييم البصر، تقييم سلس البول، التثقيف الصحي، الدعم الاجتماعي.

يأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، والدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أماني القرش وكيل المديرية للشئون الوقائية، والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة بشرى وائل منسق برنامج الرعاية المتكاملة لكبار السن بالمديرية.

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كما سيتم تقديم دعم لمقدمي الرعاية لكبار السن مع وضع خطة متابعة لكل حالة طبقا لنتيجة تقييمها من قبل طبيب العيادة وإحالة الحالات التي تتطلب المستوى الأعلى من الخدمة.

يأتي ذلك في ضوء جهود وزارة الصحة والسكان ومديرية الصحة في تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن ودعمهم.