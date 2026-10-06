منزل قديم وسقف خشبي.. تفاصيل انهيار عقار بجرجا دون إصابات أو ضحايا

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، واقعة انهيار جزئي داخل منزل قديم، بعدما سقط سقف الطابق الثاني على سقف الطابق الأول، وسط حالة من الفزع بين الأهالي، إلا أن خلو المنزل من سكانه وقت وقوع الانهيار حال دون وقوع كارثة أو تسجيل أي إصابات.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بانهيار جزئي داخل أحد المنازل بدائرة المركز.

منزل من الطوب اللبن وسقف من العروق الخشبية

وعلى الفور، انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينة المنزل وفحص آثار الانهيار، والتأكد من عدم وجود أي أشخاص أسفل الأنقاض، إلى جانب فحص المنازل والعقارات المجاورة للتأكد من عدم تعرضها لأي أضرار.

وكشفت المعاينة أن المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن، بينما تم تسقيفه باستخدام العروق الخشبية، وهي طريقة إنشاء قديمة، ما جعل المبنى عرضة للتأثر بمرور السنوات وتهالك مكوناته.

وتبين خلال الفحص انهيار سقف الطابق الثاني وسقوطه على سقف الطابق الأول، إلا أن المعاينة أكدت عدم وجود مالك العقار أو أي من أفراد أسرته داخل المنزل وقت وقوع الانهيار، وهو ما أدى إلى عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

انهيار المنزل لم يمتد إلى العقارات المجاورة

وباستكمال أعمال المعاينة، تبين أن آثار الانهيار اقتصرت على المنزل محل البلاغ، دون امتدادها إلى العقارات المجاورة، كما لم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات بين المواطنين أو أضرار بالمنازل المحيطة.

وبسؤال مالك المنزل، وهو في العقد السادس من العمر ومقيم بذات الناحية، أفاد بما أسفرت عنه المعاينة، مرجعًا سبب الانهيار إلى قدم المنزل وتهالكه بمرور السنوات، كما أكد عدم اتهامه لأي شخص بالتسبب في الواقعة.

متابعة حالة المنزل وفحص المنشآت المحيطة به

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع متابعة حالة المنزل وفحص المنشآت المحيطة به، للتأكد من عدم وجود أي تداعيات أخرى قد تهدد سلامة المواطنين، خاصة مع قدم المبنى وطبيعة إنشائه بالطوب اللبن وتسقيفه بالعروق الخشبية.

وانتهت الواقعة دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بعدما حال خلو المنزل من سكانه وقت انهيار السقف دون تحول الحادث إلى مأساة.