رئيس اتحاد عمال مصر: روح أكتوبر طريقنا لإعداد قيادات نقابية تصنع المستقبل

أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن انتصارات أكتوبر المجيدة لا تمثل مجرد ذكرى وطنية يتم الاحتفال بها كل عام، وإنما تجسد قيم الإرادة والانضباط والتضحية والعمل الجماعي والإيمان بقدرة الإنسان المصري على تجاوز التحديات وصناعة المستحيل.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني لتأهيل الكوادر النقابية، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، بمحافظة الإسماعيلية يومي 6 و7 أكتوبر 2026، بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الجمل إن اختيار الإسماعيلية، وفي رحاب ذكرى انتصارات أكتوبر، لانطلاق المنظومة الوطنية العمالية المتكاملة للتأهيل الاستراتيجي وصناعة القيادات العمالية والتنموية، يحمل دلالة خاصة، باعتبار أن المحافظة عاشت جانبًا من أصعب أيام الوطن وشهدت مع الشعب المصري والقوات المسلحة طريق الصمود والنصر.

وأضاف أن الاتحاد لا ينظر إلى المؤتمر باعتباره مجرد افتتاح برنامج تدريبي أو دورة جديدة، وإنما خطوة في طريق إعداد الإنسان وصناعة قيادات عمالية وتنموية قادرة على تحمل المسؤولية، وقريبة من العامل، ومدركة لمتغيرات الحياة والعمل.

ذكرى انتصارات أكتوبر

وشدد رئيس اتحاد عمال مصر على أن القيادات النقابية يجب أن تكون قادرة على الاستماع قبل الحديث، والفهم قبل اتخاذ القرار، والبحث عن الحلول بدلًا من الاكتفاء بعرض المشكلات، مؤكدًا أن العمل النقابي في جوهره خدمة للإنسان وحماية لحقوقه والمساهمة في بناء الوطن.

وأشار الجمل إلى أن استلهام روح أكتوبر يعني الأخذ منها بالإصرار على النجاح، والاستعداد الجيد قبل مواجهة التحديات، والثقة في الإنسان المصري، والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أن إعداد الرجال كان أحد مفاتيح نصر أكتوبر، وأن إعداد الإنسان اليوم يمثل أحد مفاتيح المستقبل.

وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، من خلال تنمية وعيه وعلمه وقدراته وتعزيز إحساسه بالمسؤولية، مشيرًا إلى أن منظومة تأهيل الكوادر النقابية تستهدف إعداد قيادات قادرة على مواكبة متغيرات سوق العمل وخدمة العمال بصورة أكثر فاعلية.

ووجه رئيس الاتحاد التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى القوات المسلحة والشرطة المصرية، وشهداء الوطن، وكل عامل مصري يساهم بجهده وعرقه في بناء الدولة، مؤكدًا أن عمال مصر شركاء أصيلون في بناء مستقبل الوطن.

واختتم الجمل كلمته بالتأكيد على أن روح انتصار أكتوبر يجب أن تظل حاضرة في وجدان الأجيال، وأن تتحول قيمها إلى عمل وعلم ووعي ومسؤولية، بما يسهم في مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على قوة الدولة المصرية.