لـ ترميم الكلاسيكي .. نيسان تفتتح أول مركز نيسمو خارج اليابان

أعلنت نسيان عن فتح أول مركز متخصص لسيارات نيسمو خارج اليابان، حيث أطلقت الشركة رسمياً مركز نيسمو للأداء في أستراليا لتوفير خدمات الصيانة والتعديل والترميم الكلاسيكي.

نيسان تفتتح أول مركز نيسمو خارج اليابان

بالاضافة إلي انه بعد مرور أكثر من نصف قرن على تصنيع السيارات اليابانية، أصبحت العديد من طرازاتها الأيقونية تحف كلاسيكية تستحق العناية .

نيسان تفتتح أول مركز نيسمو خارج اليابان

وعلي سبيل المثال فإن عمر جيل سكايلاين GT-R R32 الشهير مر عليه نحو 40 عام، وهذا ما جعل نيسان تبدأ في توفير قطع غيار خدمات ترميم متخصصة عبر مراكز خدمة تابعة لقسم نيسمو (Nismo) في اليابان، واليوم تعلن نيسان رسمياً عن نقل هذه المراكز المتخصصة إلى خارج حدود موطنها الأصلي للمرة الأولى في تاريخها.

أول مركز نيسمو للأداء خارج اليابان

اختارت نيسان أستراليا لتكون أول محطة عالمية خارج اليابان بافتتاح أول مركز متخصص مركز نيسمو للأداء في منطقة Ferntree Gully بمدينة فيكتوريا بالقرب من ملبورن.

نيسان تفتتح أول مركز نيسمو خارج اليابان

وأوضح رئيس قسم نيسمو العالمي، يوتاكا سانادا (Yutaka Sanada)، قائلاً : " تركيزنا منصب على تقريب العلامة التجارية من العملاء في الأسواق المناسبة عبر المنتجات والخدمات والتجارب الملائمة، كما ان أستراليا لها أولوية طبيعية بفضل ثقافة الأداء العالي الناضجة لديها، ومجتمع سيارات GT-R القوي، والشغف الواضح بإرث نيسمو الأصيل وقطع غيار الأداء والخبرات التقنية وتجارب رياضة السيارات .

نيسان تفتتح أول مركز نيسمو خارج اليابان

وجاءه هذه الخطوة بعد تواجد نيسان الطويل في أستراليا وتوفر العديد من طرازاتها الخاصة على مدار أجيال متعاقبة، بما في ذلك أجيال متعددة من طراز GT-R. وتتضمن الخدمات التي يقدمها المركز منها، عمليات الصيانة، والتعديل، وقطع الغيار الرياضية، بالإضافة إلى خدمات الترميم الشاملة تحت إشراف خبراء متخصصين من نيسان ونيسمو.

التوسع المستقبلي وفرص الوصول إلى الأسواق

نيسان تفتتح أول مركز نيسمو خارج اليابان

وأكدت شركة نيسان أن مركز أستراليا لن يكون الوحيد، بل هناك خطة لافتتاح المزيد من مراكز Nismo Performance Center هناك، حيث تمتلك نيسان وحدها قرابة 30 مركز متعدد داخل اليابان.