القبض على لص سرق حقيبة بداخلها أموال من سيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبة تحتوى على مبلغ مالى من السيارة الخاصة بعمله حال توقفها بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لقسم شرطة كرموز من القائم على النشر (مندوب مبيعات – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية) أنه حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة حقيبه تحتوى على مبلغ مالى من داخل السيارة الخاصة بعمله.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم)، وضُبط بحوزته (كمية لمخدرى "الآيس ، الهيروين" ، سلاح أبيض ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.