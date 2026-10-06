أحمد موسى: تحية لوزير التربية والتعليم لما يقدمه من زرع للوطنية للطلاب في المدارس

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة انتصارات اكتوبر، مؤكدا أن مصر عاشت فرحة الانتصار الغالية.

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"تحية لوزير التربية والتعليم لما يقدمه من زرع للوطنية للطلاب في المدارس.. احتفال كل المدارس في مصر بمناسبة انتصارات اكتوبر وكل المدارس المصرية والأجنبية والخاصة".

وتابع أحمد موسى، أن :"النصر لجيشنا في حرب اكتوبر لعام 1973، منهج البكالوريا يستعرض قادة نصر اكتوبر ويشرح عبقرية العبور".