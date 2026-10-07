شيفروليه تتصدر سوق المركبات في سبتمبر.. وشيري وام جي تلاحقانها

حافظت شيفروليه على صدارة ترتيب العلامات التجارية من حيث اجمالي اعداد المركبات التي صدرت لها وثائق تامينية وتم ترخيصها خلال سبتمبر 2026، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الاهرام استنادا الى تقرير المجمعة المصرية للتامين الالزامي على المركبات.

وسجلت شيفروليه 2899 مركبة خلال سبتمبر، لتحتل المركز الاول في الترتيب العام، بينما جاءت شيري في المركز الثاني باجمالي 2176 مركبة، وحلت ام جي ثالثة بفارق محدود للغاية بعدما سجلت 2171 مركبة.

وجاءت نيسان في المركز الرابع باجمالي 1810 مركبات، بينما احتلت تويوتا المركز الخامس بـ1580 مركبة، تلتها هيونداي في المركز السادس باجمالي 1231 مركبة.

واحتلت جيتور المركز السابع بعدما سجلت 1131 مركبة، بينما جاءت كيا في المركز الثامن بـ1062 مركبة، ثم جيلي في المركز التاسع بـ960 مركبة، واختتمت سواست قائمة العلامات العشر الاولى باجمالي 849 مركبة.

وتوضح هذه النتائج استمرار المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة على حصة من سوق السيارات والمركبات الجديدة، مع وجود تمثيل قوي للعلامات الصينية الى جانب الشركات اليابانية والكورية والامريكية.

وفي قطاع السيارات الملاكي تحديدا، تصدرت شيري القائمة باجمالي 2176 سيارة، وجاءت ام جي في المركز الثاني بـ2171 سيارة، ثم نيسان في المركز الثالث بـ1618 سيارة.

وحلت هيونداي رابعا بـ1231 سيارة، تلتها جيتور بـ1131 سيارة، ثم تويوتا بـ1126 سيارة، وكيا بـ1062 سيارة، وجيلي بـ960 سيارة، وسواست بـ849 سيارة، وشانجان في المركز العاشر بـ679 سيارة.

وتكشف بيانات الملاكي عن تقارب واضح بين شيري وام جي في صدارة السوق، حيث لم يتجاوز الفارق بينهما خمس سيارات فقط، بينما حافظت نيسان على المركز الثالث بفارق ملحوظ عن صاحبي المركزين الاول والثاني.

وفي قطاع النقل، جاءت شيفروليه في صدارة الترتيب بفارق كبير عن المنافسين بعدما سجلت 2191 سيارة، تلتها نيسان بـ192 سيارة، ثم تويوتا بـ176 سيارة، وميتسوبيشي بـ88 سيارة، وسوزوكي بـ67 سيارة.

وتشير نتائج سبتمبر الى اختلاف خريطة المنافسة وفقا لنوع المركبة، اذ تهيمن شيفروليه على قطاع النقل، بينما تتقدم شيري وام جي في السيارات الملاكي.

وتعكس الارقام ايضا استمرار الحضور القوي للعلامات الصينية في السوق المصرية، خاصة مع احتلال شيري وام جي وجيتور وجيلي وسواست مراكز متقدمة في الترتيب العام وتراخيص السيارات الملاكي.