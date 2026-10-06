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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل رياض يسير على خطى الجوهري وشحاتة.. إشادة من إسلام صادق بعد إنجاز منتخب الشباب

شيتوس
شيتوس
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي إسلام صادق، بالمدير الفني لمنتخب مصر للشباب وائل رياض «شيتوس»، بعد قيادته الفراعنة للتتويج ببطولة شمال إفريقيا والتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب في غانا.

منتخب مصر 

وقال إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المدرب الناجح لا يعتمد فقط على تاريخه كلاعب، وإنما يسعى إلى تحقيق إنجازات جديدة خلال مسيرته التدريبية، مشيرًا إلى أن وائل رياض نجح في السير على هذا النهج.

وأوضح أن «شيتوس» كان أحد أبرز لاعبي منتخب مصر للشباب الذي حقق برونزية كأس العالم عام 2001 تحت قيادة شوقي غريب، إلى جانب تحقيقه العديد من البطولات خلال مسيرته مع النادي الأهلي، لكنه لم يعتمد على تاريخه كلاعب، واتجه إلى العمل في مجال التدريب، بداية من منصب المدرب المساعد، ثم المدرب العام، وصولًا إلى قيادة منتخبات الناشئين والشباب.

وأشار صادق إلى أن وائل رياض تعرض لانتقادات خلال الفترة الماضية، سواء بسبب طريقة اختياره لتولي المسؤولية أو بعض اختيارات اللاعبين، لكنه لم يدخل في صدامات أو يرد على منتقديه بتصريحات مثيرة للجدل، مؤكدًا أن تركيزه ظل منصبًا على عمله مع المنتخب.

وأضاف أن المدير الفني يكون مطالبًا بالتعامل مع التحديات داخل وخارج الملعب، ولم شمل اللاعبين والجهاز المعاون، بدلًا من صناعة أزمات جديدة من خلال التصريحات.

واستشهد الإعلامي بما شاهده خلال وجوده في معسكر منتخب الشباب بالإسماعيلية، مؤكدًا أنه تابع عن قرب طريقة تعامل وائل رياض مع اللاعبين والجهاز المعاون والإعلاميين، وكذلك علاقته بالمدرب شوقي غريب.

وشدد صادق على أن منتخب الشباب قد تكون لديه بعض العيوب أو المشكلات، لكن نجاح المدير الفني، من وجهة نظره، يرتبط بقدرته على تجاوز التحديات والحفاظ على حالة من الاستقرار داخل الفريق.

واختتم إسلام صادق حديثه بالإشارة إلى أن وائل رياض يسير على خطى عدد من المدربين الذين تركوا بصمة في تاريخ الكرة المصرية، مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة وشوقي غريب، مؤكدًا أن هؤلاء المدربين تعرضوا بدورهم للانتقادات، لكنهم حافظوا على تصريحاتهم ومواقفهم ولم يدخلوا في صدامات مع منتقديهم.

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