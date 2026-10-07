أوكرانيا: مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم روسي على العاصمة كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم (الأربعاء)، مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم روسي على مناطق متفرقة من العاصمة كييف.

وذكرت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في بيان، أن حريقاُ اندلع في مجمع مرائب (كراجات) بمنطقة "دارنيتسكي" في كييف جراء الهجوم. وقد تم إنقاذ شخصين أثناء عمليات إخماد الحريق، كما عُثر على جثتين لشخصين لقيا حتفهما.مضيفة أنه يحري حالياُ رصد وتوثيق آثار الهجوم في موقع مجمع مرائب منطقة "دارنيتسكي"

وتأتي هذه التطورات بعد سماع سلسلة من الانفجارات في العاصمة كييف إثر هجوم روسي بالصواريخ، فيما يتواصل التصعيد بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح اليوم الأربعاء، في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على قرب انتهاء الصراع المستمر منذ فبراير 2022.