صحة الشرقية تنفذ 6 قوافل علاجية مجانية خلال سبتمبر وتقدم خدماتها لـ10 آلاف و421 مواطنا

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجا، مشيدا بالدور الفعال لفرق القوافل الطبية والمبادرات الرئاسية في الوصول إلى المواطنين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مديرية الشؤون الصحية نفذت 6 قوافل طبية علاجية مجانية على مدار شهر سبتمبر 2026، تضمنت 11 عيادة متنقلة قدمت خدماتها في 10 تخصصات طبية، واستفاد منها 10 آلاف و421 مواطنا، إلى جانب إحالة 47 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات.

وشملت القوافل الطبية قافلة بالمجاورة 28 بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1218 مواطنا وإحالة 6 حالات للمستشفى، وقافلة بقرية ميت جابر بمركز بلبيس استفاد منها 1818 مواطنا، مع إحالة 5 حالات للمستشفيات.

كما تم تنفيذ قافلة بقرية الرجايلة بمدينة صان الحجر، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1410 مواطنين وإحالة 11 حالة للمستشفى، وقافلة بقرية سمعان أول بمركز كفر صقر استفاد منها 1611 مواطنا، مع تحويل 5 حالات للمستشفى.

وشملت القوافل أيضا قرية الحصوة بمركز أبو كبير، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1793 مواطنا وتحويل 7 حالات للمستشفى، بالإضافة إلى قافلة قرية أكياد البحرية بمركز فاقوس، والتي قدمت خدماتها لـ2571 مواطنا، مع إحالة 13 حالة لتلقي العلاج بالمستشفى.

وتضمنت القوافل الطبية تخصصات الباطنة والمسالك، والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم الأسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأسنان، إلى جانب تخصيص عيادتين لخدمة الأطفال وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم.

كما قدمت القوافل خدمات طبية مكملة شملت إجراء الفحوصات بالمعامل والأشعة ورسم القلب، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية وجلسات للتثقيف الصحي، فضلا عن تخصيص عيادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والأمراض المزمنة.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية المجانية إلى المواطنين في جميع المناطق، ودعم حقهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة.