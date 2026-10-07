عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام بترول أسيوط

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه أمام بترول أسيوط، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد وأشرف داري وياسين مرعي وتوفيق محمد.

خط الوسط: أحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وهادي رياض وأكرم توفيق وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وعمر سيد معوض وكريم فؤاد ومحمد رأفت ومحمد عبد الله.