مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: أوروبا أمام مرحلة حرجة والاتحاد الأوروبي يواجه تحدي البقاء

قال عبد الغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إن الخلافات بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي الجديدة تأتي في ظل مرحلة حرجة يمر بها الاتحاد، تتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة تتعلق بمستقبله.

وأوضح العيادي خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن أوروبا تواجه تحديات عدة، في مقدمتها الحرب الدائرة على حدودها الشرقية، والتي تؤثر في الاقتصاد الأوروبي، إلى جانب ضغوط اجتماعية داخلية في عدد من الدول الأعضاء، مثل فرنسا التي تشهد حالة اجتماعية حرجة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواجه كذلك تحديات استراتيجية مرتبطة بمحاولته البحث عن موقع له كقطب استراتيجي مستقل نسبيًا عن المظلة الأمريكية، وهو ما يطرح أمامه تساؤلات كبيرة على المستويات الاقتصادية والطاقة والأمن.

وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا، والحرب في إيران، والتطورات العسكرية في الشرق الأوسط عمومًا، فرضت على الاتحاد الأوروبي أعباء إضافية في مرحلة يسعى خلالها إلى بناء ذاته وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية.

وأكد العيادي أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يبحث عن بناء استراتيجية تتيح له ترسيخ موقعه كقطب سياسي دولي مستقل نسبيًا.