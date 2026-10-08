ارتفاع أسعار الذهب بشكل طفيف مع تراجع الدولار .. وترقب الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الخميس، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 18 شهرًا، ما ساعد المعدن النفيس على التعافي من أدنى مستوى له في شهرين، بينما يقيّم المتداولون احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4,132.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:40 بتوقيت جرينتش. وكانت أسعار المعدن قد لامست، الأربعاء، أدنى مستوى لها منذ 5 أغسطس، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4,157.60 دولار.

وعزز تراجع الدولار الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية، إذ يصبح المعدن أرخص بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 60.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.8% إلى 1,660.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1,142.00 دولار.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة بيبرستون: “لا تزال مبررات الاستثمار في الذهب على المدى القصير تواجه تحديات. في الوقت الحالي، لا يزال السوق يميل لمصلحة البائعين، وسنحتاج إلى رؤية اختراق فوق مستوى 4,275 دولار حتى نصبح أكثر تفاؤلًا بشأن الاتجاه الصعودي على المدى القريب”.

وأضاف: “إذا بدأت الأسواق في التعامل مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل باعتباره انعكاسًا لمخاطر الائتمان السيادي والمخاطر المالية بدلًا من كونه مؤشرًا على قوة الأساسيات الاقتصادية، فقد يبدأ الذهب في الانفصال إيجابيًا عن عوائد السندات، وقد تعود رهانات تراجع قيمة العملات بقوة أكبر”.

وأظهر محضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي البنك كانوا منقسمين الشهر الماضي بشأن مبررات رفع أسعار الفائدة، إذ رأى “بعض المشاركين” أن رفع الفائدة ضروري للحد من تأثير صدمات أسعار الطاقة وغيرها من الأسعار، بينما رأى تيار أكثر تشددًا أنه ضروري لمواجهة مخاطر ظهور تضخم مدفوع بالطلب.

ويرى المتداولون احتمالًا لا يتجاوز 18% لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بينما يسعرون احتمالًا يبلغ 80% لرفعها في ديسمبر، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وحذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه تهديدات ناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وتراكم الديون الحكومية القياسية، والمخاطر المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، داعية الحكومات إلى تنفيذ إجراءات وقائية في السياسات المالية والنقدية.