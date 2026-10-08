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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الصناعة أقوى الحلول من أجل توفير العملة الصعبة لمصر

أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن كوريا الجنوبية أصبحت شريكا مهما لمصر، لا سيما عقب الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ بما يؤكد أن السنوات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي: “إننا ملتزمون بتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر، كما نتطلع إلى تكثيف التشاور السياسي مع كوريا الجنوبية”.

وأعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال في جمهورية كوريا، وعن تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع جمهورية كوريا في مختلف المجالات.

وقال الرئيس السيسي: “نأمل في إقامة منطقة صناعية كورية جنوبية في مصر”.

وأضاف: “نتطلع إلى تكثيف التشاور السياسي على مستوى القمة بين البلدين بشأن سبل التعاون مع التحديات الدولية”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه بحث مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتابع: “نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في عدة مجالات مختلفة”.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج أنه يرحب مع الشعب الكوري بالرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة.

وقال إنه خلال زيارته لمصر العام الماضي، لقي حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، وإنه ينتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر للرئيس السيسي.

وأضاف أنه “خلال زيارة العام الماضي، تم الاتفاق على عدد من القضايا المشتركة، منها التعليم والثقافة والدفاع، وأنه بفضل ذلك نعمل على تعميق التعاون المشترك”.

وأوضح أنه رغم بعد المسافة بين البلدين، فإن هناك تشابهًا كبيرًا بينهما في أشياء كثيرة، وأن مصر وكوريا تقعان في مواقع مهمة، ولكل من مصر وكوريا تاريخ يفتخر به شعوب العالم.

وأشار إلى أن مصر وكوريا الجنوبية تجمعهما قواسم مشتركة عدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الخميس، في سول.

التصدير الصناعة مستلزمات الإنتاج الرئيس عبد الفتاح السيسي

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