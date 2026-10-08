جامعة القاهرة الثانية عربيًا في الأثر البحثي لمجلاتها والخامسة في الاستشهادات بأبحاث منسوبيها وفق «آرسيف 2026»

أظهرت نتائج التقرير السنوي الحادي عشر لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي «آرسيف Arcif» لعام 2026، تقدم جامعة القاهرة إلى المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر الأثر البحثي للمقالات المنشورة في المجلات العلمية الصادرة عنها، فيما جاءت في المرتبة الخامسة عربيًا في مؤشر الاستشهادات بأبحاث الباحثين المنتسبين إليها، وذلك ضمن أعلى 10 جامعات وهيئات علمية وبحثية في المؤشرين.

كما نجحت 26 مجلة علمية محكمة صادرة عن جامعة القاهرة في استيفاء معايير «آرسيف» لعام 2026، وحققت عدد من هذه المجلات مراكز متقدمة عربيًا في تخصصاتها، بما يعكس تنوع وجودة الإنتاج العلمي المنشور بالجامعة.

ووفقًا لنتائج التقرير، جاءت جامعة القاهرة في المرتبة الخامسة عربيًا من بين 1448 جامعة ومؤسسة علمية وبحثية شملها مؤشر الاستشهادات بأبحاث المؤلفين المنتسبين إليها، بإجمالي 12 ألفًا و643 استشهادًا لـ3119 مقالًا علميًا منشورًا باللغة العربية.

وفي مؤشر الأثر البحثي للمقالات المنشورة في المجلات الصادرة عن المؤسسات العلمية والبحثية، احتلت جامعة القاهرة المرتبة الثانية عربيًا من بين 519 جامعة ومؤسسة، بإجمالي 20 ألفًا و919 استشهادًا لـ4196 مقالًا علميًا منشورًا في مجلات الجامعة.

وأظهر تقرير «آرسيف 2026» نجاح 1303 مجلات علمية محكمة وبحثية عربية في استيفاء المعايير الـ32 لمعامل «آرسيف»، وذلك بعد فحص ودراسة بيانات أكثر من 5600 مجلة علمية وبحثية صادرة عن نحو 2600 هيئة علمية وبحثية، إلى جانب مراجعة بيانات نحو 413 ألف مؤلف عربي، ورصد وتوثيق أكثر من مليون و70 ألف مقالة وبحث علمي منشور في المجلات العلمية العربية.

وتصدرت مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة المجلات الصادرة عن الجامعة من حيث معامل التأثير، محققة معامل «آرسيف» قدره 3.0857، كما احتلت المرتبة الأولى عربيًا في تخصص العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال من بين 192 مجلة، والمرتبة الأولى عربيًا في تخصص العلوم السياسية من بين 71 مجلة مستوفية لمعايير «آرسيف».

وفي مجال الإعلام والاتصال، جاءت «المجلة المصرية لبحوث الإعلام» في المرتبة الثانية عربيًا بمعامل تأثير بلغ 2.4159، فيما احتلت «المجلة العلمية لبحوث الصحافة» المرتبة الرابعة عربيًا بمعامل 1.7607، و«المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان» المرتبة الخامسة عربيًا بمعامل 1.6869، وذلك من بين 38 مجلة عربية مستوفية للمعايير في التخصص، بينما بلغ معامل «المجلة المصرية لبحوث الرأي العام» 1.6492.

وفي تخصص المكتبات والمعلومات، جاءت «المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات» الصادرة عن كلية الآداب في المرتبة الأولى عربيًا، بمعامل «آرسيف» بلغ 1.6023، فيما احتلت «مجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات» المرتبة الثالثة عربيًا بمعامل 0.6222، من بين 18 مجلة عربية مستوفية للمعايير في التخصص.

وشملت المجلات الصادرة عن الجامعة التي استوفت معايير «آرسيف» لعام 2026، «المجلة العلمية لبحوث الإذاعة والتليفزيون» بمعامل 1.3448، و«المجلة العربية لعلم الاجتماع» بمعامل 0.8400، و«مجلة الطفولة» بمعامل 0.7887، و«المجلة الأكاديمية للبحوث التجارية المعاصرة» بمعامل 0.7727، و«مجلة العلوم التربوية» بمعامل 0.5484، و«المجلة المصرية للسكان وتنظيم الأسرة» بمعامل 0.4286، و«مجلة بحوث ودراسات نفسية» بمعامل 0.3182.

كما تضمنت القائمة «مجلة القانون والاقتصاد» بمعامل 0.2857، و«مجلة الدراسات الأفريقية» بمعامل 0.2772، و«المؤرخ المصري» بمعامل 0.2394، و«مجلة كلية الآثار» بمعامل 0.2368، و«مجلة كلية الآداب» بمعامل 0.2168، و«وقائع تاريخية» بمعامل 0.1837، و«مجلة كلية دار العلوم» بمعامل 0.1476، إلى جانب مجلات أخرى بالجامعة استوفت معايير التقرير.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن النتائج التي حققتها الجامعة في تقرير «آرسيف 2026» تعكس قوة منظومة البحث العلمي والنشر الأكاديمي بالجامعة، مشيرًا إلى أن استيفاء 26 مجلة علمية محكمة صادرة عن الجامعة لمعايير «آرسيف»، وتحقيق عدد منها مراكز متقدمة عربيًا في تخصصاتها، يأتي نتيجة الجهود المبذولة لتطوير المجلات العلمية والارتقاء بجودة الأبحاث المنشورة بها.

وأضاف أن حصول جامعة القاهرة على المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر الأثر البحثي للمقالات المنشورة في مجلاتها، بإجمالي 20 ألفًا و919 استشهادًا، والمرتبة الخامسة عربيًا في مؤشر الاستشهادات بأبحاث الباحثين المنتسبين إليها، يؤكد تنامي تأثير الإنتاج العلمي للجامعة، مشددًا على مواصلة دعم الباحثين وهيئات تحرير المجلات العلمية وتطوير منظومة النشر والتحكيم بما يعزز تنافسية مجلات الجامعة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن نتائج «آرسيف 2026» تعكس التطور في جودة المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، موضحًا أن تحقيق مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المرتبة الأولى عربيًا في تخصصي العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال والعلوم السياسية، وتصدر المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات تخصص المكتبات والمعلومات، إلى جانب تحقيق عدد من مجلات كلية الإعلام مراكز متقدمة عربيًا، يعكس قوة المحتوى العلمي المنشور بها.

وأشار إلى أن ارتفاع عدد الاستشهادات بالمقالات المنشورة في مجلات جامعة القاهرة إلى 20 ألفًا و919 استشهادًا يمثل مؤشرًا على تأثير الإنتاج العلمي المنشور بها، مؤكدًا استمرار قطاع الدراسات العليا والبحوث في العمل على تطوير جودة المجلات العلمية وزيادة معامل تأثيرها واستشهاداتها ودعم انتقال المزيد منها إلى المراكز المتقدمة في التصنيفات وقواعد البيانات الدولية.