قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع التركية: بحثنا نشر قوات تركية في السعودية ضمن اتفاقية مكة
محادثات مرتقبة بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي برعاية أمريكية
فادحة.. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية
مصادر: إعلان أسماء أمناء المحافظات والتنظيم بحزب الشعب الجمهوري في 16 محافظة اليوم
شوبير يكشف مفاجآت في حسابات معتمد جمال للقمة.. الدباغ كلمة السر
سوريا تدرس تقديم دعم عسكري للسعودية في مواجهة الحوثيين
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
غلق كلي أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 15 مايو لمدة 5 أيام تجريبيًا
طلاب مدرسة بأسوان : ماعندناش مدرسين كمبيوتر ولا انترنت والحاسب الآلي مادة أساسية
أمطار ورياح وشبورة وتحذير من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟
هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوكيل الدائم للري: خرائط حديثة لقاع النيل وجانبيه لرصد التغيرات وحوكمة الأنشطة

النيل
النيل
إسراء صبري

قال المهندس حسام عبد المنعم طاهر، الوكيل الدائم لوزارة الري، إن المشروع القومي لضبط النيل يمثل أحد محاور منظومة الري الحديثة في مصر، موضحًا أنه جرى تدشينه قبل نحو عام ونصف العام بناءً على توجيه من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف إعادة النهر إلى وضعه السابق، باعتباره مصدر الحياة وشريان المياه في مصر، بعد تعرضه على مدار سنوات وعقود لتغيرات طبيعية وبشرية، من بينها التعديات.

وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن المحور الأول من المشروع يتضمن إعداد خرائط محدثة، تشمل الخرائط الطبوغرافية لجانبي النهر وأراضي طرح النهر، والخرائط الباثيمترية لمجرى النهر وقاعه.

وأوضح أن آخر الخرائط المتاحة يرجع تاريخها إلى عام 2003، أي قبل أكثر من 23 عامًا، مؤكدًا أن التغيرات التي طرأت خلال هذه الفترة تستدعي توفير بيانات حديثة تشمل المناسيب والمسافات والمسطحات وشكل قاع النهر، بما يساعد في حوكمة الأنشطة على جانبي النهر وداخله، وتنظيم التراخيص التي يمكن إصدارها.

وأشار الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري إلى أن التكنولوجيا الحديثة تؤدي دورًا في إعداد خرائط تحاكي الواقع، من خلال أدوات الرصد الجديدة وصور الأقمار الصناعية الحديثة وطائرات «الدرون» والأجهزة المساحية الحديثة، متابعا أن هذه الأدوات تساعد في رصد شكل النهر ومناسيبه وقاعه وجسوره، إلى جانب تحديد التغيرات التي قد تطرأ على القاع، مثل النحر والترسب.

النيل منظومة الري الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الزمالك

أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

ترشيحاتنا

من الكاميرا إلى التعبير.. معرض في لندن يوثق تجربة الأطفال في التصوير

من الكاميرا إلى التعبير.. معرض في لندن يوثق تجربة الأطفال في التصوير

من 9 إلى 77 مليون دولار.. إيجارات ناقلات النفط تقفز مع اضطرابات مضيق هرمز

من 9 إلى 77 مليون دولار.. إيجارات ناقلات النفط تقفز مع اضطرابات مضيق هرمز

سوريا تدين الإعتداءات على ‏منشآت حيوية وأعيان مدنية في السعودية

سوريا تدين الإعتداءات على ‏منشآت حيوية وأعيان مدنية في السعودية

بالصور

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد