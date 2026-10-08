تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة وصل 8 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع و600 شاحنة و63 سيارة،فضلا عن وصول وسفر 1040 راكبا بموانيها.

وأوضح المركز الإعلامي- فى بيان اليوم /الخميس/ - أن حركة الواردات شملت 4 سفن و 4آلاف طن بضائع و 356 شاحنة و 45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 سفين و6 آلاف طن بضائع و 249 شاحنة و 18 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينتين ALCUDIA EXPRESS، والحرية ؛ بينما غادرته السفينتين POSEIDON EXPRESS ، وأمل، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و 253 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة.