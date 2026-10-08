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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
أ ش أ

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة وصل 8 سفن وتم تداول 10 آلاف طن بضائع و600 شاحنة و63 سيارة،فضلا عن وصول وسفر 1040 راكبا بموانيها.

وأوضح المركز الإعلامي- فى بيان اليوم /الخميس/ - أن حركة الواردات شملت 4 سفن و 4آلاف طن بضائع و 356 شاحنة و 45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 سفين و6 آلاف طن بضائع و 249 شاحنة و 18 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينتين ALCUDIA EXPRESS، والحرية ؛ بينما غادرته السفينتين POSEIDON EXPRESS ، وأمل، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و 253 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر موانئ الهيئة ميناء سفاجا ميناء نويبع رحلات مكوكية

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