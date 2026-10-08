الدكتور هاني سويلم يبحث مع محافظ الإسكندرية مشروعات حماية الشواطئ

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبحضور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لمتابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ بنطاق المحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليًا، وعلى رأسها "مشروع استعادة شواطئ الإسكندرية" والذي صدر بشأنه تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنهوه قبل حلول الصيف المقبل، لتكون شواطئ الإسكندرية جاهزة لاستقبال المصطافين خلال الموسم المقبل.

كما تم استعراض مقترح "مشروع تطوير المسافة الممتدة بين منطقة مصطفى كامل وحتى الميناء الشرقي بالإسكندرية"، وأيضًا استعراض موقف مشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها، وهي "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و"مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة.

وقد أكد الدكتور هاني سويلم حرصه على سرعة إنجاز الأعمال الخاصة بـ"مشروع استعادة شواطئ الإسكندرية" ونهوها قبل الموسم الصيفي المقبل، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأكد على أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ، مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع تعزيز الإعتماد على البحث العلمي فى هذا المجال، موضحًا أن المشروعات المنفذة بمدينة الإسكندرية تعد جزءًا من هذه المشروعات التي توفر الحماية للمواطنين والمنشآت، وتُسهم في استقرار المناطق السكنية والصناعية والسياحية من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وأوضح الوزير أنه سبق تنفيذ عدد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الإسكندرية، وهي مشروعات (حماية وتطوير منطقة قلعة قايتباي - حماية الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه - تطوير وحماية كورنيش الإسكندرية في اتجاه المنشية ومحطة الرمل - استكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى) لحماية شواطئ وطريق الكورنيش - إعادة تأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي - إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي - إعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي - التغذية بالرمال بشواطئ استانلي وأبي قير والمندرة - حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير)، والتي كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الإسكندرية، وكذا استعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي والمنتزه وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن مشروعات حماية الشواطئ تمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية للمحافظة، لما لها من دور مباشر في حماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية، والحفاظ على شواطئ المدينة وثروتها العقارية والسياحية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وثمّن محافظ الإسكندرية التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الموارد المائية والري، برئاسة هاني سويلم، لتنفيذ المشروعات الجارية ووضع رؤية متكاملة للمشروعات المستقبلية، بما يضمن حماية الشواطئ والحفاظ على الطابع المميز للواجهة البحرية للمدينة.

وأشار المحافظ إلى أن «مشروع استعادة شواطئ الإسكندرية» يحظى بأهمية خاصة، في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إنجاز الأعمال، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية للانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المستهدف، وتجهيز الشواطئ لاستقبال المواطنين والمصطافين خلال الموسم الصيفي المقبل.

وأضاف المهندس أيمن عطية أنه تم خلال الاجتماع بحث الرؤية المقترحة لتطوير المنطقة الساحلية الممتدة من سيدي جابر حتى الشاطبي، في إطار رؤية متكاملة تجمع بين حماية الشواطئ، والحفاظ على طريق الكورنيش، واستعادة المساحات الشاطئية، وتحسين المشهد الحضري والجمالي للواجهة البحرية للإسكندرية.

وثمّن محافظ الإسكندرية الدور المهم الذي تقوم به الكيانات العلمية والبحثية في دعم خطط ومشروعات التنمية بالمحافظة، وفى مقدمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور اسماعيل عبد الغفار، وما تقدمه من خبرات علمية وفنية ودراسات متخصصة تسهم في دعم مختلف المشروعات، مؤكدًا أهمية استمرار التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات العلمية والبحثية للوصول إلى حلول مستدامة تخدم مدينة الإسكندرية ومواطنيها.