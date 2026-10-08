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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4 عادات تدمر صحتك.. تحذير من تأثير التوتر وقلة النوم

الحفاظ على الصحة
الحفاظ على الصحة
محمد البدوي

أصبحت الضغوط اليومية جزءًا من حياة كثير من الأشخاص، لكن استمرار التوتر وإهمال إشارات الجسم قد يحول عادات بسيطة إلى مشكلات صحية تحتاج إلى تدخل وعلاج؛ فالجسم لا يتوقف عن إرسال رسائل تحذيرية عندما يكون هناك خلل، سواء كان السبب عضويًا أو مرتبطًا بالحالة النفسية. 

الصداع والدوخة واضطرابات الجهاز الهضمي

وبين الصداع والدوخة واضطرابات الجهاز الهضمي وصعوبة التنفس وشد العضلات، قد تتشابه الأعراض وتختلف أسبابها، وهو ما يجعل الانتباه إليها أمرًا ضروريًا، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي شخصي أو عائلي. 

تجاهل الأعراض والعادات اليومية

وفي هذا السياق، حذر استشاري الطب الوقائي والصحة العامة من تجاهل الأعراض والعادات اليومية التي قد تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

استشاري طب وقائي: جسمك بيبعتلك إشارات

أكد الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن جسم الإنسان يرسل بشكل مستمر إشارات عند وجود مشكلة تستدعي الانتباه، سواء كانت المشكلة مرتبطة بالصحة الجسدية أو بالحالة النفسية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ومحمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بعض الأعراض التي تظهر على الإنسان قد تكون مرتبطة بالتوتر والضغط النفسي، من بينها الصداع والدوخة وصعوبة التنفس واضطرابات القولون وشد العضلات.

أصحاب التاريخ المرضي لازم ياخدوا بالهم

وشدد حتة على أهمية التعامل بجدية مع الأعراض غير المعتادة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي شخصي أو عائلي يتعلق بأمراض القلب أو المخ أو غيرها من الأمراض، موضحًا أن ظهور أعراض جديدة يستدعي الاهتمام وإجراء الفحوصات المناسبة وفقًا للحالة.

وحذر استشاري الطب الوقائي من تجاهل الأعراض الشديدة، وعلى رأسها آلام الصدر الشديدة أو الصداع غير المعتاد، مؤكدًا أن التعامل مع الأعراض في وقت مبكر أفضل من الانتظار حتى تتفاقم المشكلة.

4 عادات بتأثر على صحتك

وأشار الدكتور شريف حتة إلى عدد من العادات اليومية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الإنسان، وفي مقدمتها:

- قلة النوم وعدم الحصول على الراحة الكافية.

- الإفراط في استخدام الشاشات لفترات طويلة.

- عدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة.

- الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية.

وأكد أن استمرار هذه العادات لفترات طويلة قد ينعكس على الصحة العامة، مشددًا على أهمية تغيير نمط الحياة والاهتمام بالنوم والحركة والتغذية.

القولون والمعدة بيتأثروا بالحالة النفسية

ولفت استشاري الطب الوقائي إلى أن اضطرابات الجهاز الهضمي، وعلى رأسها القولون العصبي وارتجاع المريء، من المشكلات المنتشرة، موضحًا أن هناك ارتباطًا بين الحالة النفسية والجهاز الهضمي.

وأضاف أن التعامل مع التوتر والضغط النفسي يمثل جزءًا مهمًا من تحسين الأعراض لدى بعض المرضى، إلى جانب التعامل الطبي المناسب مع المشكلة الصحية، وعدم اعتبار كل الأعراض مجرد نتيجة للحالة النفسية دون تقييم طبي.

وأكد حتة أن الاستماع إلى إشارات الجسم وعدم تجاهل الأعراض، بالتوازي مع اتباع نمط حياة صحي، يمثلان خطوة أساسية للحفاظ على الصحة والوقاية من العديد من المشكلات الصحية.

الصحة الضغوط اليومية التوتر استمرار التوتر

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