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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

علماء جامعة القاهرة يقتربون من حل جديد لمواجهة العدوى الفطرية

علماء جامعة القاهرة
علماء جامعة القاهرة
نهلة الشربينى

شارك فريق من علماء كلية العلوم بجامعة القاهرة، بالتعاون مع باحثين من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والهيئة المصرية للدواء والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في تطوير تقنية نانوية هجينة لمواجهة العدوى الفطرية المهبلية الناتجة عن فطر Candida albicans.

ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم البحث العلمي التطبيقي.

واعتمد البحث على إعادة توظيف عقار «أتورفاستاتين» ودمجه في نظام نانوي هجين لتطوير مستحضر هلامي موضعي يستهدف تحسين وصول المادة الفعالة إلى الأنسجة المصابة.

وأظهرت التجارب القضاء الكامل على المستعمرات الفطرية بنسبة تثبيط بلغت 100%، إلى جانب انخفاض مؤشرات الالتهاب وتحسن حالة الأنسجة، دون ظهور علامات تهيج نسيجي ضمن نطاق التجارب.

وتفتح النتائج آفاقًا لتطوير بدائل علاجية للحالات المتكررة أو ضعيفة الاستجابة للعلاجات التقليدية، مع استمرار الحاجة إلى استكمال الدراسات اللازمة قبل الاستخدام السريري.

رابط البحث العلمي:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1773224725010287

جامعة القاهرة علماء جامعة القاهرة تطوير تقنية نانوية لمواجهة العدوى الفطرية العدوى الفطرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فطر Candida albicans

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