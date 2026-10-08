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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤتمر العربي الـ22 لرؤساء أجهزة المرور يختتم أعماله بتوصيات لتعزيز السلامة المرورية

المؤتمر
المؤتمر
مصطفى الرماح

اختتم المؤتمر العربي الثاني والعشرون لرؤساء أجهزة المرور أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة المرور في الدول العربية.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ناقش المؤتمر توحيد خطاب التوعية العربي حول السلامة المرورية، وثمن مقترح دولة ليبيا بهذا الشأن، وطلب إلى الأمانة العامة تعميمه على الدول الأعضاء، للنظر في اعتماده بعد إجراء التعديلات التي تقتضيها خصوصية كل دولة، ودعا المؤتمر في هذا الصدد أجهزة المرور في الدول الأعضاء إلى العمل على توحيد المبادئ والمضامين الأساسية لخطاب التوعية المرورية، بما يعزز تطابق الرسائل التوعوية وترسيخ ثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي الطرق، كما طلب من أجهزة المرور في الدول العربية العمل على إعداد رسائل ومواد توعوية مرورية، تتناول أبرز السلوكيات والمخاطر المرورية، وتبادلها فيما بينها بما يتيح الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال، وكذلك العمل على تنسيق الحملات التوعوية المرورية، ولا سيما خلال المناسبات والفعاليات العربية ذات الصلة، واعتماد رسائل مشتركة قابلة للتطبيق عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير الخطاب التوعوي المروري، والاستفادة من البيانات والإحصائيات والدراسات المرورية في توجيه الرسائل التوعوية نحو السلوكيات الأكثر تأثيراً في السلامة على الطرق.

وأكد المؤتمر على أهمية وجود مرصد عربي للسلامة المرورية باعتباره آلية إقليمية تسهم في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية في مجال تنظيم مرفق المرور والحد من حوادث الطرقات، ورحب بالمساعي الجارية لإنشاء مرصد عربي متكامل للسلامة المرورية بالتعاون بين المملكة المغربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA).

وطلب المؤتمر من الامانة العامة كذلك تعميم إعلان مراكش الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع المعني بالسلامة على الطرق (مراكش، 18-20/2/2025م) على أجهزة المرور العربية للاستفادة منه في تعزيز السلامة المرورية.

واستعرض المؤتمر تجارب عدد من الدول الأعضاء في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات، وطلب من الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها، وأكد المؤتمر على دعوة الدول الأعضاء إلى الاستفادة من البرامج التوعوية التـي تُعد في المناسبات المرورية العربية والدولية.



 

المؤتمر العربي أجهزة المرور أجهزة المرور في الدول العربية

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