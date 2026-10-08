الأرصاد: أجواء خريفية وأمطار متفاوتة الشدة حتى الأربعاء القادم..والعظمى 41 درجة بجنوب الصعيد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة من يوم غد الجمعة الموافق 9 أكتوبر الجاري وحتى الأربعاء 14 أكتوبر، مع تفاوت درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، إلى جانب نشاط الرياح وتكوّن الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، فيما تصل درجات الحرارة العظمى إلى 41 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن طقس الغد من المتوقع أن يكون خريفيًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أن شبورة مائية تتكوّن صباحًا من الساعة الرابعة حتى الثامنة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة تتركز على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حيث تتهيأ فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث نحو 30 بالمائة، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى تهيؤ فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث نحو 30 بالمائة، مساء الجمعة، على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب ووسط سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة، بنسبة حدوث نحو 10 بالمائة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر أن الرياح تنشط يوم الجمعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية، وذلك على فترات متقطعة.

وحذرت من أن السحب الرعدية، بنسبة حدوث نحو 40 بالمائة، قد يصاحبها نشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق، إلى جانب حدوث ضربات للبرق على بعض المناطق.

وبشأن حالة الطقس خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الأربعاء 14 أكتوبر، قالت شاكر إن الطقس يكون خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدلًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

وأضافت أن الشبورة المائية تتكوّن من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الاثنين 12 أكتوبر تتمثل في أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب ووسط سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن الرياح تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، بما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الأربعاء 14 أكتوبر، أوضحت شاكر أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 19 و20 درجة.

وأضافت أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح بين 26 و28 درجة للعظمى، وبين 18 و19 درجة للصغرى، في حين تتراوح على شمال الصعيد بين 31 و33 درجة للعظمى، وبين 17 و19 درجة للصغرى.

ولفتت إلى أن جنوب الصعيد يظل الأعلى في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 و41 درجة، بينما تتراوح الصغرى بين 24 و26 درجة.

وعن حالة الملاحة البحرية يوم الجمعة، قالت شاكر إن البحر المتوسط يكون معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، وتكون الرياح شمالية شرقية، بينما يكون البحر الأحمر وخليج السويس بين معتدل ومضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار، وتكون الرياح شمالية غربية.

وناشدت شاكر المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة التحديثات المستمرة التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تطورات الحالة الجوية.