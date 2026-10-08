قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة
لأول مرة في المغرب.. إسرائيل تظهر رسميا في معرض مراكش للطيران
مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من فيديو عصام صاصا المتداول
مصطفى كامل يحسم الجدل حول فيديو عصام صاصا: اتخاذ القرار المناسب حال ثبوت صحته
شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري ووداي دجلة بكأس عاصمة مصر
الفرصة الأخيرة.. موعد غلق باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي
الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية
التضامن: 10% خصم بمعرض الصناعات الريفية والبيئية بمناسبة ذكرى أكتوبر
الزمالك يهزم ميكيلي الإثيوبي 53 - 10 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد
بعد نشر صدى البلد.. محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق
زوجته تتعاطى المخدرات.. التضامن تنقذ أب و 5 أبناء مقيمين في الشارع
الصحة: حركة وطنية موحدة لمكافحة الأمراض غير السارية حتى 2030 عبر خريطة طريق واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو يلتقي رئيس وزراء البرتغال في لشبونة خلال المحطة الأخيرة من جولته الأوروبية لحلفاء الناتو

روبيو ورئيس وزراء البرتغال
روبيو ورئيس وزراء البرتغال
أ ش أ

 التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو في قصر ساو بينتو بالعاصمة لشبونة، في مستهل مباحثاته خلال المحطة الأخيرة من جولة شملت ثلاث دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وشملت ايسلندا واليونان والبرتغال.

ولم يدل روبيو أو مونتينيجرو بتصريحات لوسائل الإعلام عقب اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة قصيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى البرتغال قبل عودته إلى واشنطن، يحسب تقرير لوكالة "اسوشيتد برس" الاخبارية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن محادثات روبيو في لشبونة تستهدف دفع التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا، بعد محطتين سابقتين في أيسلندا واليونان ضمن جولته التي بدأت في 5 أكتوبر.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الدفاعية بين واشنطن ولشبونة تركيزاً متزايداً على استخدام قاعدة لاجيس فيلد الجوية في جزر الأزور، التي سمحت البرتغال للولايات المتحدة باستخدامها بصورة مشروطة لدعم عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب مع إيران.

وكان روبيو قد وصف البرتغال، قبيل مغادرته أثينا، بأنها "حليف عظيم ومتعاون للغاية" للولايات المتحدة، مؤكداً أن جولته تهدف إلى تعزيز العلاقات مع حلفاء واشنطن في "الناتو". 

وزير الخارجية الأمريكي رئيس الوزراء البرتغالي بالعاصمة لشبونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي و الزمالك

جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

محمود الخطيب

عضو الأهلي السابق: محمود طاهر أنجح من الخطيب على المستوى الإداري

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: جماعات الشر كرهوا الناس فى دينهم بأفعالهم وأقوالهم

أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية» يشارك في المنتدى الدولي للحوار بين الأديان بداغستان

أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية» يشارك في المنتدى الدولي للحوار بين الأديان بداغستان

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز يدعو إلى العمل والإنتاج: «الدنيا ما بتتعمرش بالشائعات»

بالصور

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد