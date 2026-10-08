روبيو يلتقي رئيس وزراء البرتغال في لشبونة خلال المحطة الأخيرة من جولته الأوروبية لحلفاء الناتو

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو في قصر ساو بينتو بالعاصمة لشبونة، في مستهل مباحثاته خلال المحطة الأخيرة من جولة شملت ثلاث دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وشملت ايسلندا واليونان والبرتغال.

ولم يدل روبيو أو مونتينيجرو بتصريحات لوسائل الإعلام عقب اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة قصيرة لوزير الخارجية الأمريكي إلى البرتغال قبل عودته إلى واشنطن، يحسب تقرير لوكالة "اسوشيتد برس" الاخبارية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن محادثات روبيو في لشبونة تستهدف دفع التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا، بعد محطتين سابقتين في أيسلندا واليونان ضمن جولته التي بدأت في 5 أكتوبر.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الدفاعية بين واشنطن ولشبونة تركيزاً متزايداً على استخدام قاعدة لاجيس فيلد الجوية في جزر الأزور، التي سمحت البرتغال للولايات المتحدة باستخدامها بصورة مشروطة لدعم عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب مع إيران.

وكان روبيو قد وصف البرتغال، قبيل مغادرته أثينا، بأنها "حليف عظيم ومتعاون للغاية" للولايات المتحدة، مؤكداً أن جولته تهدف إلى تعزيز العلاقات مع حلفاء واشنطن في "الناتو".