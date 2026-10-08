الرائدات الاجتماعيات : دورنا تطوعي .. ونؤدي رسالة مهمة بتوعية دعم ومساعدة الأسر

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا تدريبيا للرائدات الاجتماعيات، بهدف العمل على مهارات أكثر وتأثير أكبر للرائدات الاجتماعيات.

الدعم والمساعدة للأسر الأكثر احتياجا

وأكدت الرائدات الاجتماعيات أن دورهن تطوعي خدمي لتقديم الدعم والمساعدة للأسر الأكثر احتياجا في المجتمع والقرية، مشيرين إلى أن كافة التدريبات التي حصلوا عليها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي تهدف لتوعيتهم ببرامج وأنشطة الوزارة، ومن ثم يتم نقلها للمواطنين والأسر في القرى والنجوع لكي تصل الرسالة صحيحة.

حل مشكلات الأسر

وأوضحت الرائدات الاجتماعيات أنهن يشعرن بسعادة كبيرة في عملهن التطوعي، خاصة أنهن يؤدين رسالة لكافة فئات المجتمع المرأة، الطفل، الشباب، كبار السن، ذوي الإعاقة، و حل مشكلات الأسر، خاصة أن الأسرة تعد أساس المجتمع.

وتشمل التوعية بالرسائل الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، والتمكين الاقتصادي والبرامج التابعة له، ومن بينها المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، ومزايا الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، إلى جانب رسائل برنامج «مودة» والتربية الإيجابية.

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