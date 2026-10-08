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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ماريان شحاتة: شراكة مصر وكوريا تفتح بوابة جديدة للتعاون

المستشارة ماريان شحاتة
المستشارة ماريان شحاتة

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية تعكس توجهًا مصريًا واضحًا نحو توسيع دوائر الشراكة الدولية وتعزيز الحضور المصري في القارة الآسيوية، مشيرة إلى أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات بين القاهرة وسول.

وقالت شحاتة، في بيان لها، إن هذه الخطوة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وتنموية، وتؤكد أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع الشراكات وبناء علاقات متوازنة تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتيح فرصًا أوسع لتعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية، خاصة في القطاعات التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

23 شركة كورية.. مؤشر على اتساع فرص الاستثمار

وأشارت قيادية حزب حماة الوطن إلى أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي في سول تعكس حرص الدولة على الانتقال بالعلاقات السياسية إلى شراكات اقتصادية وتنموية ملموسة، والاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.

ولفتت إلى أهمية مشاركة 23 من كبرى الشركات الكورية في المائدة المستديرة التي عقدها الرئيس مع مجتمع الأعمال، معتبرة أن هذا الحضور يعكس وجود اهتمام متزايد بالسوق المصرية وفرص الاستثمار بها.

توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في مقدمة الأولويات

وأوضحت ماريان شحاتة أن زيادة الاستثمارات الكورية في مصر يمكن أن تدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات المتقدمة ونقل التكنولوجيا والخبرات، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.

وأكدت أن تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يجب أن يقتصر على جذب رؤوس الأموال، وإنما ينبغي أن يمتد إلى إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة، وزيادة القيمة المضافة محليًا، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأضافت أن الشراكة مع كوريا يمكن أن تسهم كذلك في تعزيز فرص زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الكورية، والاستفادة من موقع مصر كبوابة للأسواق الأفريقية والإقليمية.

البعد السياسي حاضر بقوة في زيارة سول

وفي السياق السياسي، أكدت شحاتة أن تأكيد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يعكس استمرار القاهرة في طرح رؤيتها للتعامل مع أزمات المنطقة وفق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.

وثمّنت تأكيد الرئيس على حل الدولتين ورفض تهجير الشعب الفلسطيني، إلى جانب التطلع إلى مشاركة كوريا الجنوبية في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، معتبرة أن هذه المواقف تؤكد ثبات الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الاستقرار الإقليمي.

ماريان شحاتة: مصر تنوع شراكاتها دون التخلي عن ثوابتها

وشددت أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد على أن زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية تحمل رسالة واضحة بشأن توجه مصر إلى بناء شبكة واسعة من الشراكات الدولية القائمة على المصالح المتبادلة.

وأكدت أن الانفتاح على التجارب والخبرات الدولية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم مسار التنمية، مشددة في الوقت ذاته على أن تنويع الشراكات لا يعني التخلي عن الثوابت المصرية، وإنما يعزز قدرة الدولة على حماية مصالحها ودعم أمنها القومي وترسيخ حضورها الإقليمي والدولي.

واختتمت شحاتة بالتأكيد على أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا تمثل فرصة لتحويل التقارب السياسي إلى تعاون اقتصادي وتكنولوجي طويل الأمد، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية.

ماريان شحاتة زيارة السيسي كوريا آسيا

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