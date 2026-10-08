مستقبل وطن: لقاءات الرئيس السيسي بكوريا ستساهم في زيادة الاستثمارات بمصر

أشاد علي سالم أمين مساعد أمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الكوري والتأكيد على أن العلاقات المصرية – الكورية خلال السنوات العشر الماضية قد شهدت نقلة نوعية عززت من التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكد على أن الارتقاء بمستوى العلاقات المصرية الكورية ضرورة للاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين وتحقيق المنفعة المشتركة .



قال "سالم" إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية كوريا الجنوبية تمثل فرصة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو مزيد من النمو، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والشراكات المشتركة، مشددا على أهمية توسيع الاستثمارات الكورية في الأنشطة التجارية والصناعية في مصر بما يسهم في دعم برامج توطين الصناعات المتقدمة.

مشاركة الرئيس السيسي في مائدة مستديرة



وأضاف "سالم" أن مشاركة الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع ممثلي 23 من كبرى الشركات الكورية تعكس البعد الاقتصادي للزيارة، وهو ما تؤكده لقاءات الرئيس السيسي المختلفة بالإضافة إلى توفر فرص قوية للمشروعات المختلفة في مختلف المجالات ومنها الصناعة والطاقة والتحول الرقمي والتكنولوجيا، خاصة في طل ما تشهده العلاقات نقلة نوعية عززت من التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشاد أمين مساعد أمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن بحرص الرئيس السيسي على التواصل المباشر مع قادة الاقتصاد والتصنيع في جمهورية كوريا، وعرض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر والذي يعكس حرصه على استغلال كافة الفرص الاقتصادية.

وشدد "سالم" على أهمية قرار الرئيس السيسي خلال لقائه مع تظيره الكوري بالانتقال بالعلاقات من مجرد التبادل التجاري إلى شراكات استراتيجية إنتاجية واستثمارية في مختلف القطاعات ، مؤكداً على أن الشعبين المصري والكوري ارتبطا بعلاقات وطيدة منذ فترات تاريخية انتقلت خلالها التجارة والثقافة بين منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط عبر البلدين .