تفاصيل جديدة لمشاجرة سنرو بالفيوم تكشف تجمع عدد من الأشخاص على شقيقة الشاب المتهم بالتعدي على فتاتين

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فحص مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشاجرة وقعت بأحد شوارع قرية سنرو القبلية التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أطرافها وأسباب نشوبها.



تفاصيل الفيديو الجديد

وشهدت الساعات الماضية تداول مقطع فيديو جديد كشف جانبا آخر من الواقعة حيث ظهر خلاله تجمع عدد من السيدات والرجال والشباب ووقوع اشتباكات بينهم فيما ظهرت بعض السيدات وهن يحملن العصي خلال المشاجرات وسط تجمع عدد من الأهالي في مكان الواقعة وبحسب ما ظهر في المقطع المتداول فإن الفيديو الجديد يتناول بداية أو جانبا آخر من المشاجرة التي سبقت واقعة تعدي الشاب على الفتاتين حيث ظهر تجمع عدد من الأشخاص على شقيقة الشاب المتهم بالتعدي على الفتاتين.



فحص جميع المقاطع المتداولة

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص جميع مقاطع الفيديو المتداولة والاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة وشهود العيان للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نشوب المشاجرة وتحديد المشاركين فيها وكان مقطع الفيديو الأول قد أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر خلاله شاب أثناء التعدي بالضرب والسب على فتاتين بأحد شوارع قرية سنرو القبلية وسط مطالبات بسرعة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين فيها وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة كاملة وتحديد جميع المشاركين فيها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مسؤوليته والتأكيد على أن الفصل في الواقعة سيكون وفقا للقانون وبعد استكمال أعمال الفحص والتحريات.