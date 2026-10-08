أصحابها مالهمش ذنب.. أسباب بعيدة عن النظافة تجعل رائحة القدم كريهة دائما

تعد رائحة القدم الكريهة من المشكلات المحرجة حيث يوجد اعتقاد سائد أنها بسبب عدم النظافة ولكن في الحقيقة تصيب بعض الأشخاص كعرض جانبي لأحد الأمراض والمشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك هناك العديد من المشاكل الطبية التي قد تؤثر على صحة القدمين وتسبب خروج رائحة كريهة، وهذه أبرزها:

زيادة الوزن والسمنة

يمكن أن تؤثر زيادة الوزن أو السمنة على مستويات الهرمونات، مما يؤدي إلى التعرق المفرط وكلما زاد التعرق، زادت احتمالية انبعاث رائحة كريهة.

أمراض الكلى أو الكبد

تعمل الكلى والكبد كنظام ترشيح طبيعي للجسم وعندما لا تعمل بشكل صحيح، قد تتراكم السموم، مما يسبب رائحة تشبه رائحة المُبيّض.

مشاكل الغدة الدرقية أي حالة طبية تؤثر على هرموناتك يمكن أن تزيد أيضًا من إنتاج العرق، وبالتالي تجعل رائحة قدميك تشبه رائحة الخل.

بكتيريا كيتوكوكس سيدينتاريوس، هي بكتيريا تنمو على أقدام بعض الأشخاص ورغم أنها غير ضارة عادةً من الناحية الطبية، إلا أنها قد تُنتج مركباً كبريتياً، مما يجعل رائحة القدمين كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد وإذا كان هذا هو سبب رائحة قدميك، فمن المرجح أنك ستحتاج إلى مضادات حيوية موضعية .

