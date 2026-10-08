زيلينسكي: فريق التفاوض الأوكراني يتوجه إلى الولايات المتحدة غدا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن فريق التفاوض الأوكراني سيتوجه إلى الولايات المتحدة غدًا الجمعة وسيتواجد هناك حتى بعد غد السبت.

وأضاف الرئيس الأوكراني - خلال مؤتمر صحفي - "لحظات مهمة. فريقنا موجود اليوم في أوروبا، وغدًا وبعد غد سيكون في الولايات المتحدة. آمل أن يتم إيصال جميع الرسائل الضرورية".

وأشار إلى أنه يتوقع من الشركاء تكثيف الضغط على روسيا من خلال العقوبات، لاسيما في أعقاب الضربات الأخيرة التي استهدفت مدينتي بريلوكي وكراماتورسك، فضلاً عن تزويد أوكرانيا بوسائل حماية إضافية، خاصة في مجال الدفاع الجوي، إلى جانب تقديم الدعم المالي.

وقد أعلن زيلينسكي - قبل عدة أيام - أن أوكرانيا مستعدة للمشاركة في محادثات على المستوى الفني في الإمارات العربية المتحدة أو في دولة أخرى يقترحها ممثلو الولايات المتحدة، إلا أن روسيا لم ترد بعد.