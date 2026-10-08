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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انقلاب مركبة عسكرية.. مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 جنود في جنوب لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بأن جنوب لبنان شهدت انقلاب مركبة عسكرية من طراز "هامر" أسفرت عن مقتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى إصابة 3 جنود آخرين.

مقتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن النقيب الإسرائيلي إلياف حاييم تسيفالموس (21 عاماً)، قتل خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان وهو من مدينة حيفا، وضابط مقاتل في الكتيبة 603 التابعة للواء 7. 

وأشارت إلى أن النقيب الإسرائيلي لقي مصرعه ظهراً إثر انقلاب مركبة عسكرية من طراز "هامر" أثناء نشاط عملياتي في منطقة الليطاني بجنوب لبنان. 

وأسفر الحادث أيضاً عن إصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح طفيفة، حيث نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إبلاغ ذويهم، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

انقلاب مركبة عسكرية مقتل ضابط إسرائيلي جنوب لبنان مقتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان

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