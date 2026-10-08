«مصر القومي»: تحرك الرئيس السيسي في آسيا يفتح مسارات استثمارية جديدة.. ومصر تستهدف توسيع حضورها

أكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع شبكة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية لمصر، والاستفادة من إمكانات الاقتصادات الآسيوية في دعم مسار التنمية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح روفائيل أن التحرك المصري في آسيا يحمل أهمية خاصة في ظل ما تمتلكه الدول الثلاث من تجارب وخبرات متقدمة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة، مؤكدًا أن توسيع التعاون معها يمكن أن يفتح أمام مصر فرصًا جديدة لجذب الاستثمارات ونقل الخبرات وتطوير القطاعات الإنتاجية.

لقاءات الرئيس مع مجتمع الأعمال.. بوابة لجذب الاستثمارات

وأشار رئيس حزب مصر القومي إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية يمثل محورًا مهمًا في الجولة، باعتباره فرصة لعرض المقومات الاستثمارية المصرية والتعريف بالفرص المتاحة أمام الشركات الأجنبية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على جذب استثمارات ذات طبيعة إنتاجية، قادرة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وتوفير فرص عمل، وزيادة القدرات التصنيعية والتصديرية.

التكنولوجيا والصناعة.. مجالات واعدة للتعاون

ولفت روفائيل إلى أن العلاقات المصرية الكورية تتيح فرصًا واسعة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات الحديثة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، والذكاء الاصطناعي، والبتروكيماويات والتعدين.

وشدد على أهمية أن يتجاوز التعاون مجرد الاستيراد إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات، بما يرفع نسبة المكون المحلي ويعزز القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.

الموقع الجغرافي يعزز فرص مصر كمركز إقليمي

وأكد رئيس الحزب أن الموقع الجغرافي لمصر يمثل عنصر قوة في جذب الاستثمارات الآسيوية، خاصة مع امتلاكها قناة السويس وشبكة من الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية.

وأوضح أن هذه المقومات تؤهل مصر للقيام بدور أكبر كحلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والأفريقية، وتمنح الشركات الدولية فرصة للتوسع من السوق المصرية إلى أسواق إقليمية واسعة.

روفائيل: معيار النجاح هو أثر الاستثمار على الاقتصاد والمواطن

وشدد المستشار مايكل روفائيل على أن نجاح الشراكات الاقتصادية لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، وفي مقدمتها خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، ورفع الصادرات.

وأكد أن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل الاتفاقات والتفاهمات التي تخرج عن الجولة الآسيوية إلى مشروعات فعلية وبرامج تنفيذية واضحة، بما يعظم العائد الاقتصادي من التحرك الخارجي.

«مصر القومي»: تنويع الشراكات يعزز تنافسية الاقتصاد

واختتم رئيس حزب مصر القومي بالتأكيد على أن تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الآسيوية يمثل أحد مسارات تنويع الشراكات الدولية، ويدعم قدرة مصر على جذب استثمارات نوعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وقال إن التحرك المصري في آسيا يمكن أن يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة والاستثمار، بما يدعم جهود التنمية ويرفع من حضور الاقتصاد المصري على الخريطة العالمية.