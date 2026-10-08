قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس مصر حتى الأربعاء 14 أكتوبر.. تحذيرات من أمطار ورياح وحرارة
رئيس الأركان الفرنسي: ندرس إرسال قوات عسكرية إلى السعودية لحماية ميناء "ينبع"
تفاصيل المرحلة الأولى من مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن 2026-2027
عبده مباشر: مصر أحبطت مخطط إشعال قناة السويس بالنابالم في حرب أكتوبر
المحلي والمستورد.. أسعار السجائر والتبغ المسخن اليوم في مصر 2026
الأرصاد: غدا طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30
مفاجأة لأول مرة.. يسرا: عمي هو من زرع رأفت الهجان في إسرائيل وعرفت الحقيقة بعد تصوير الجزء الأول
مستشار وزير الدفاع اليمني: جبال كهبوب استراتيجية ومن يسيطر عليها يتحكم في باب المندب
اللواء محيي نوح: توليت قيادة المجموعة 39 قتال بعد استشهاد الرفاعي.. وخضنا معركة لمنع العدو من دخول الإسماعيلية
بعد الضربات الصاروخية.. واشنطن تشدد إجراءات سفر موظفيها لمطار الملك خالد في الرياض
رجال يد الأهلي يقلبون الطاولة على بترو أتلتيكو ويحجزون بطاقة نصف نهائي إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«مصر القومي»: تحرك الرئيس السيسي في آسيا يفتح مسارات استثمارية جديدة.. ومصر تستهدف توسيع حضورها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

أكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع شبكة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية لمصر، والاستفادة من إمكانات الاقتصادات الآسيوية في دعم مسار التنمية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح روفائيل أن التحرك المصري في آسيا يحمل أهمية خاصة في ظل ما تمتلكه الدول الثلاث من تجارب وخبرات متقدمة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة، مؤكدًا أن توسيع التعاون معها يمكن أن يفتح أمام مصر فرصًا جديدة لجذب الاستثمارات ونقل الخبرات وتطوير القطاعات الإنتاجية.

لقاءات الرئيس مع مجتمع الأعمال.. بوابة لجذب الاستثمارات

وأشار رئيس حزب مصر القومي إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات الكورية يمثل محورًا مهمًا في الجولة، باعتباره فرصة لعرض المقومات الاستثمارية المصرية والتعريف بالفرص المتاحة أمام الشركات الأجنبية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على جذب استثمارات ذات طبيعة إنتاجية، قادرة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وتوفير فرص عمل، وزيادة القدرات التصنيعية والتصديرية.

التكنولوجيا والصناعة.. مجالات واعدة للتعاون

ولفت روفائيل إلى أن العلاقات المصرية الكورية تتيح فرصًا واسعة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات الحديثة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، والذكاء الاصطناعي، والبتروكيماويات والتعدين.

وشدد على أهمية أن يتجاوز التعاون مجرد الاستيراد إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات، بما يرفع نسبة المكون المحلي ويعزز القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.

الموقع الجغرافي يعزز فرص مصر كمركز إقليمي

وأكد رئيس الحزب أن الموقع الجغرافي لمصر يمثل عنصر قوة في جذب الاستثمارات الآسيوية، خاصة مع امتلاكها قناة السويس وشبكة من الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية.

وأوضح أن هذه المقومات تؤهل مصر للقيام بدور أكبر كحلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والأفريقية، وتمنح الشركات الدولية فرصة للتوسع من السوق المصرية إلى أسواق إقليمية واسعة.

روفائيل: معيار النجاح هو أثر الاستثمار على الاقتصاد والمواطن

وشدد المستشار مايكل روفائيل على أن نجاح الشراكات الاقتصادية لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، وفي مقدمتها خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، ورفع الصادرات.

وأكد أن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل الاتفاقات والتفاهمات التي تخرج عن الجولة الآسيوية إلى مشروعات فعلية وبرامج تنفيذية واضحة، بما يعظم العائد الاقتصادي من التحرك الخارجي.

«مصر القومي»: تنويع الشراكات يعزز تنافسية الاقتصاد

واختتم رئيس حزب مصر القومي بالتأكيد على أن تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الآسيوية يمثل أحد مسارات تنويع الشراكات الدولية، ويدعم قدرة مصر على جذب استثمارات نوعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وقال إن التحرك المصري في آسيا يمكن أن يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة والاستثمار، بما يدعم جهود التنمية ويرفع من حضور الاقتصاد المصري على الخريطة العالمية.

مصر القومي الرئيس السيسي توطين التكنولوجيا زيادة الصادرات مايكل روفائيل عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

تيجراي

بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي

ترشيحاتنا

موعد الحج 2027.. وقفة عرفات وعيد الأضحى ومواعيد المناسك

موعد الحج 2027.. وقفة عرفات وعيد الأضحى ومواعيد المناسك

سعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

وظائف المدرسة التكنولوجية للنقل 2026.. الشروط والتقديم

وظائف المدرسة التكنولوجية للنقل 2026 .. الشروط والتقديم

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد