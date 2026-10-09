رئيس هيئة دعم الشعب الفلسطيني: الدور المصري تاريخي في مواجهة مخططات التهجير

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن حملة «الشتاء الدافئ» تعكس أهمية الجهود المبذولة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة، مشيدا بالدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة مخططات التهجير.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الموقف المصري، بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، وصولا إلى الهلال الأحمر المصري والمجتمع المدني والشعب المصري، يمثل امتدادا للدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز صمود الفلسطينيين وحمايتهم من مخططات التهجير.

وأضاف أن اللجنة المصرية تضطلع بدور مهم من خلال أنشطتها المختلفة، إلى جانب جهود المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في توفير الدعم للمواطنين الفلسطينيين وتعزيز قدرتهم على الصمود في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وأشار إلى أن المناطق القريبة من «الخط الأصفر» تعاني نقصا كبيرا في الخدمات، موضحا أنه ينتمي إلى هذه المنطقة ويعرف طبيعة الأوضاع فيها، وهو ما يجعل الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان ذات أهمية كبيرة.

ولفت إلى أن جهود اللجنة المصرية تشمل أيضا إقامة المخيمات وتنفيذ أنشطة مختلفة في مناطق النزوح الفلسطينية، إلى جانب استمرار تقديم المساعدات إلى سكان قطاع غزة في مختلف مناطق النزوح، واستقبال المرضى والمصابين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وأكد أن الدعم المصري لا يقتصر على الجانب الإنساني، وإنما يمتد إلى الموقف السياسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى جهود مصر في الوساطة من أجل إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على الحد من الانتهاكات الإسرائيلية.