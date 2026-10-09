قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
الرئيس الإيراني: نعكف على مراجعة مقترحات الاتفاق مع أمريكا ووضع اللمسات النهائية
بلاش ابنك يخرج من البيت.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي
وزير الحرب الأمريكي يعلن إعـ.دام منفذ هجوم فورت هود رميا بالرصاص في بث علني
محمود عاشور يبلغ لجنة الحكام بقراره النهائي بشأن الاستقالة
ارتفاع أسعار البنزين أقل من النووي.. ترامب يوضح حقيقة تصريحاته بشأن قصف إيران سان دييجو ولوس أنجلوس
رئيس جمعية مجاهدي سيناء يرد على سموتريتش: «ارجع لمذكرات ديان وجولدا مائير واعرف إيه اللي حصل في 73»
"الزراعة": إقبال كبير من المواطنين لزيارة المتحف الزراعي ومعرض "زهور مصر" في إجازة احتفالات أكتوبر
ميناء دمياط يدشن لنشي إرشاد سريع جديدين لتعزيز أسطوله البحري
6:22 صباحا.. مكالمة سرية قبل هجوم 7 أكتوبر بدقائق تفضح أخطر أسرار نتنياهو
سكن لكل المصريين 9.. موعد الحجز وشروط التقديم والأوراق المطلوبة
اصطدام ناقلات نفط بألغام.. إيران تعلن عن انفجارات عنيفة في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس هيئة دعم الشعب الفلسطيني: الدور المصري تاريخي في مواجهة مخططات التهجير

الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني...
الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني...
محمود زيدان

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن حملة «الشتاء الدافئ» تعكس أهمية الجهود المبذولة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة، مشيدا بالدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة مخططات التهجير.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الموقف المصري، بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، وصولا إلى الهلال الأحمر المصري والمجتمع المدني والشعب المصري، يمثل امتدادا للدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز صمود الفلسطينيين وحمايتهم من مخططات التهجير.

وأضاف أن اللجنة المصرية تضطلع بدور مهم من خلال أنشطتها المختلفة، إلى جانب جهود المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في توفير الدعم للمواطنين الفلسطينيين وتعزيز قدرتهم على الصمود في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

وأشار إلى أن المناطق القريبة من «الخط الأصفر» تعاني نقصا كبيرا في الخدمات، موضحا أنه ينتمي إلى هذه المنطقة ويعرف طبيعة الأوضاع فيها، وهو ما يجعل الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان ذات أهمية كبيرة.

ولفت إلى أن جهود اللجنة المصرية تشمل أيضا إقامة المخيمات وتنفيذ أنشطة مختلفة في مناطق النزوح الفلسطينية، إلى جانب استمرار تقديم المساعدات إلى سكان قطاع غزة في مختلف مناطق النزوح، واستقبال المرضى والمصابين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وأكد أن الدعم المصري لا يقتصر على الجانب الإنساني، وإنما يمتد إلى الموقف السياسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى جهود مصر في الوساطة من أجل إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على الحد من الانتهاكات الإسرائيلية.

أخبار توك شو تقارير فلسطين مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

تيجراي

بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس في الأسواق

قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

جلوبال

مورينيو يهاجم مبابي: لماذا أنت غبي لهذه الدرجة؟

أحمد عاطف قطة

أحمد عاطف قطة: غرفة ملابس نادي بيراميدز مثالية تماما والكل على قلب رجل واحد

برشلونة

برشلونة يحسم مستقبل تشافي إسبارت بعقد جديد حتى 2030

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد